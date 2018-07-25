В Белграде была официально открыта Ассоциация китайских предприятий в Сербии

Белград, 25 июля / Синьхуа / — Во вторник в Белграде была официально открыта Ассоциация китайских предприятий в Сербии

Выступая с приветствием на церемонии открытия ассоциации, посол КНР в Сербии Ли Маньчан заявил, что на протяжении последних лет в китайско-сербском сотрудничестве были достигнуты значительные результаты, образование Ассоциации китайских предприятий в Сербии будет способствовать укреплению прямых обменов и сотрудничества между предприятиями двух стран.

Экс-президенту Сербии Томиславу Николичу было выдано удостоверение почетного председателя ассоциации. Т. Николич отметил, что развитие Китая стимулирует развитие как других стран, так и сербской экономики. Он призвал сербские предприятия принять активное участие в сотрудничестве с китайскими предприятиями и совместно строить будущее Сербии.

Председатель Ассоциации китайских предприятий в Сербии Сюй Ли сообщил, что ассоциация является платформой для сотрудничества, совместно созданной Китаем и Сербией в рамках инициативы «Пояс и путь», и первой организацией торгово-экономического сотрудничества на Балканах с ведущей ролью китайских государственных и частных предприятий.

По словам Сюй Ли, ассоциация ознакомит китайские предприятия с благоприятной коммерческой ситуацией и инвестиционными преимуществами Сербии, окажет поддержку китайским компаниям, которые проявляют интерес к выходу на сербский рынок, предоставит представителям коммерческих кругов Сербии поддержку и благоприятные условия для выхода их товаров на китайский рынок, а также поможет им в установлении связи с китайскими партнерами по сотрудничеству и соответствующими органами.