В первой декаде августа завершатся восстановительные работы после аварии на Ушакова

Новосибирска — От улицы Некрасова до Советской коллектор сегментарно обвалился: на участке чуть более 300 метров провалы составили больше 70%. В срочном порядке было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где был определен подрядчик восстановительных работ — им стала организация СУ-40. Совместно с КБУ подрядчик вскрыл коллектор, параллельно шла откачка стоков: по договоренности между мэрами Бердска МЧС предоставило нам дополнительные помпы. Тем не менее, был частичный выход стоков на поверхность: от Советской и ниже. Однако ситуацию мониторили постоянно и по максимуму принимали меры.

Напомним, авария на канализационном коллекторе на улице Ушакова произошла 26 июня.

Силами КБУ создавались защитные брустверы, которые помогли минимизировать заход стоков в частный сектор. Ежедневно в 7:30 проводились оперативные совещания. В течение 15 дней авария была ликвидирована. За это время заменили 300 метров поврежденной трубы коллектора. Начались восстановительные работы, которые ведутся уже не в авральном, а в плановом порядке.

По состоянию на сегодняшний день труба смонтирована полностью, а также пять колодцев. Осуществляется восстановление системы водоснабжения: во время аварии действовала временная врезка. Кроме того, в настоящее время по улице Ушакова делаются канализационные врезки от абонентов этой улицы. Авария показала, что лишь у владельца одного частного дома на Ушакова не был заключен договор с КБУ, сейчас оформляются документы по этому дому. Кроме того, еще двое жителей Ушакова, у которых не было системы канализования, решили воспользоваться льготной возможностью получить техусловия и заключить абонентский договор сейчас.

Ведется отсыпка дороги. Осталось отсыпать порядка 40% от общего объема работы.

Договор с организацией СУ-40 разбит на четыре этапа. Первый и второй этапы включают в себя монтаж магистральной трубы коллектора диаметром 800 мм протяженностью 300 метров, ее обетонирование и последующее засыпание. Третий и четвертый этапы: восстановление колодцев, асфальтового покрытия и благоустройство дорожного полотна.

Сейчас идет третий этап работ. Помимо восстановления колодцев пришлось восстанавливать линии связи, которые были повреждены во время аварии. Параллельно производится вывоз грунта, который был вынут в процессе раскопки: для того, чтобы дорога была надежной, траншею засыпают песком.

Напомним, режим ЧС был снят 12 июля.

Замглавы по ЖКХ Владимир Захаров пообещал, что все восстановительные работы будут завершены в первой декаде августа.

Зараженный грунт из города вывезут

Грунт, зараженный фекальными стоками, вывозится на полигон бытовых отходов и ни в каких других целях использоваться не будет, заверил Владимир Захаров. Он добавил, что на полигоне ТБО определено специальное место для грунта с места аварии.

— Была проведена дезинфекция дорожной сети общей площадью 1200 квадратных метров: реагент на основе хлора добавлялся в поливальные машин, которые промывали загрязненные улицы. Эта работа будет продолжена.

Горожанам, чьи огороды пострадали от стоков, выдан специальный препарат для обеззараживания почвы. Владимир Захаров пояснил, что дождевая вода вымоет остатки канализационных стоков с приусадебных участков.

А что дальше?

Авария устранена, участок трубы заменен. Однако протяженность аварийного участка составила всего 10% от общей протяженности коллектора. Стоимость этих работ — 15 млн рублей

Для того, чтобы обезопасить город от подобных коммунальных катастроф, необходимы дополнительные мощности.

— В будущем потребуется реализация долгосрочных проектов: проектирование и строительство дублирующего параллельного коллектора по улице Первомайской, а также восстановление коллектора по Ушакова до улицы Вокзальной, — сообщил замглавы города по ЖКХ и градостроительству Владимир Захаров, уточнив, что это очень дорогостоящая работа: стоимость строительства 10 метров коллектора открытым способом составляет порядка 1 млн рублей.

Несложно посчитать, что общая сумма — 300 млн рублей. Областное правительство готово оказать финансовую помощь при 5% участии городского бюджета. Проектирование начнется уже в нынешнем году, сами же работы планируется провести в 2019 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что из областного бюджета на строительство в 2018 году нового коллектора в Бердске будет выделено 32 миллиона рублей.

КСТАТИ

Администрация города поблагодарила всех, кто оказал помощь в ликвидации аварии

В понедельник еженедельная планерка в администрации началась с доклада Владимира Захарова, вице-мэра по коммунальному хозяйству. Владимир Николаевич рассказал о проделанной работе, отметил, что ранее город не сталкивался с авариями подобного масштаба и поблагодарил всех тех, кто откликнулся и помог городским службам в устранении последствий аварии.

Благодарственные письма получили предприниматели и руководители городских предприятий

Администрация Бердска благодарит врио губернатора области Андрея Травникова , правительство области, управление по чрезвычайным ситуациям области и лично генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова за оперативное рассмотрение данной ситуации на областной комиссии по ЧС и выделение городу необходимой суммы денег из регионального бюджета на ликвидацию аварии, а также за предоставление помп для перекачки стоков. Кроме того, администрация выражает благодарность мэру Новосибирска Анатолию Локтю за оперативное предоставление насосных станций.