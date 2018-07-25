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Уровень сероводорода в водопроводной воде Гая в 10 раз превысил норму
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Уровень сероводорода в водопроводной воде Гая в 10 раз превысил норму 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне гайчане начали массово жаловаться на странный вкус водопроводной воды. Сотрудники областного Роспотребнадзора направили пробы в лабораторию. Уровень сероводорода в воде оказался в 10 раз выше предельно допустимого значения.
Специалисты ведомства взяли пробы горячей и холодной воды по разным адресам, в том числе в четырех точках водоснабжения, сообщают в городской администрации Гая.
На данный момент уровень сероводорода в водопроводной воде в норме и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. В Юго-западном районе он снизился, а в старой части города почти отсутствует.
Сейчас пециалисты выясняют, каким образом в воду попало такое количество сероводорода. Ситуацию контролирует местная администрация.
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