Уровень сероводорода в водопроводной воде Гая в 10 раз превысил норму

Накануне гайчане начали массово жаловаться на странный вкус водопроводной воды. Сотрудники областного Роспотребнадзора направили пробы в лабораторию. Уровень сероводорода в воде оказался в 10 раз выше предельно допустимого значения.

Специалисты ведомства взяли пробы горячей и холодной воды по разным адресам, в том числе в четырех точках водоснабжения, сообщают в городской администрации Гая.

На данный момент уровень сероводорода в водопроводной воде в норме и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. В Юго-западном районе он снизился, а в старой части города почти отсутствует.

Сейчас пециалисты выясняют, каким образом в воду попало такое количество сероводорода. Ситуацию контролирует местная администрация.