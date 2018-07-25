Для привлечения молодежи на работу в сельские клубы предложено выплачивать один миллион рублей подъемных

Занятые в сфере культуры кадры стареют, а молодежь не желает работать на селе. На данную проблему указал депутат Станислав Денисенко на заседании областной Думы “Мы прорабатываем программу, согласно которой сможем вести молодых специалистов, закрепляя по клубным учреждениям, — заверила министр культуры Татьяна Гаранина. — На старших курсах они проходят практику в этих домах культуры. В первую очередь для привлечения молодежи следует решать жилищный вопрос”. В этом году 11% выпускников профильных учебных заведений трудоустроились в сельских территориях. Денисенко предложил внедрить программу с выплатой подъемных в один миллион рублей по типу программы «Сельский доктор». А зампред регионального парламента Ольга Алимова предложила ввести дополнительные квоты для награждения Почетными грамотами облдумы работников культуры.