Ещё
Для привлечения молодежи на работу в сельские клубы предложено выплачивать один миллион рублей подъемных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для привлечения молодежи на работу в сельские клубы предложено выплачивать один миллион рублей подъемных 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Занятые в сфере культуры кадры стареют, а молодежь не желает работать на селе. На данную проблему указал депутат Станислав Денисенко на заседании областной Думы.
“Мы прорабатываем программу, согласно которой сможем вести молодых специалистов, закрепляя по клубным учреждениям, — заверила министр культуры Татьяна Гаранина. — На старших курсах они проходят практику в этих домах культуры. В первую очередь для привлечения молодежи следует решать жилищный вопрос”.
В этом году 11% выпускников профильных учебных заведений трудоустроились в сельских территориях. Денисенко предложил внедрить программу с выплатой подъемных в один миллион рублей по типу программы «Сельский доктор». А зампред регионального парламента Ольга Алимова предложила ввести дополнительные квоты для награждения Почетными грамотами облдумы работников культуры.
САРАТОВ24: последние новости
Неизвестные обокрали пассажиров вагона поезда Саратов-Адлер Власти России хотят обложить новым налогом сельских жителей Иван Кузьмин не объяснил, зачем ему новая служебная машина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма281
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку216
Заявление Лолиты грозит международным скандалом266
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина254
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом12
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение