Ещё
Хор центра «Радость» представил новую концертную программу в Коптеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хор центра «Радость» представил новую концертную программу в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Свою новую концертную программу продемонстрировали участники старшего хора центра «Радость», который расположен на Михалковской улице. Об этом сообщается на официальном сайте «Радости».
«В преддверии гастрольной поездки в Китайскую Народную Республику старший хор представил новую концертную программу в Белом зале центра», — говорится в опубликованном материале.
Как уточняется в сообщении, яркое и захватывающее выступление смогли оценить родители участников хора, а также выпускники и гости центра «Радость». (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Дом на Коптевской очистили от вандальных надписей Расширен перечень услуг, предоставляемых в офисе «Мои документы» Коптева Встреча префекта Северного округа с жителями состоится на Флотской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма249
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку185
Заявление Лолиты грозит международным скандалом262
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина260
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом11
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение