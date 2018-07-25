Хор центра «Радость» представил новую концертную программу в Коптеве

Свою новую концертную программу продемонстрировали участники старшего хора центра «Радость», который расположен на Михалковской улице. Об этом сообщается на официальном сайте «Радости».

«В преддверии гастрольной поездки в Китайскую Народную Республику старший хор представил новую концертную программу в Белом зале центра», — говорится в опубликованном материале.

Как уточняется в сообщении, яркое и захватывающее выступление смогли оценить родители участников хора, а также выпускники и гости центра «Радость». (ео)