Путин: Зарплаты учителей и врачей должны расти за средней по региону

"В Хабаровском крае сегодня благодаря поддержке, которая вами оказывается Дальнему Востоку, промышленность работает на полную катушку. Авиастроение сегодня загружено, выполняет заказы как оборонные, так и гражданские. Судостроительные заводы работают, то же самое — с гражданскими и военными заказами", — сообщил губернатор. «Начали в этом году работать по полной программе на заводе „Амурсталь“. На следующий год планируем выплавить миллион тонн стали. Вы знаете, он много лет стоял, я к вам обращался за помощью. Сегодня завод работает, это очень важно», — добавил он.

"В природоресурсном комплексе мы добыли в прошлом году 23 тонны золота — это рекорд Хабаровского края, то есть там тоже все работает, — продолжил докладчик. — Переработка леса сегодня в пределах 46 процентов, именно переработка. В 2008 году было 14 процентов. Наращиваем".

"Сегодня занимаемся вплотную экспортом продукции. В прошлом году экспорт вырос у нас где-то процентов на 40: 2,1 миллиарда долларов — экспорт из Хабаровского края. Доля несырьевого экспорта (и неэнергетического) — 63 процента", — сообщил Шпорт.

"Промышленное производство подросло прилично, минимум 25,5 процента", — оценил Владимир Путин . «И это как раз дает нам возможность сегодня на этой платформе реализовать новую экономическую политику на Дальнем Востоке, которую вы определили, — создавать новые территории опережающего развития. Потому что они же сегодня создаются, и пять лет мы их освобождаем от налогов, но для этого должна быть база. То есть базовые предприятия все работают», — сказал губернатор.

Сейчас в крае три крупные территории опережающего развития ( Хабаровск , Комсомольск и Николаевск-на-Амуре ), 56 резидентов. Из них уже заявлено на 113 миллиардов рублей инвестиций и примерно девять миллиардов вложено, 18 проектов реализуются, перечислил докладчик.

"Хорошо себя показал «дальневосточный гектар». Практически 17,5 тысячи заявок сегодня в крае, из них на восемь тысяч уже выдано регистрационных удостоверений, из них 1700 — это не жители Хабаровского края, а те, кто приезжают к нам за гектаром", — сообщил Шпорт. Впервые появится новое село — называться будет Дальневосточное. «Там 97 гектарщиков на 300 человек. Проводим сейчас инфраструктуру — дорогу, электросети, то есть это будет совершенно новый населенный пункт и созданный для активных граждан», — рассказал он.

Майские указы от 2012 года по всем параметрам на территории края полностью реализованы, заверил губернатор. Средняя зарплата 45 тысяч: у преподавателей, учительского состава, у педагогов — 45,4 тысячи, у врачей — 81 тысяча.

"Вячеслав Иванович, важно, чтобы эта планка не опускалась, а наоборот, поднималась. Реальная заработная плата в целом по краю растет?" — уточнил президент. «Подросла где-то на девять процентов, именно реальная. Впервые, кстати, в прошлом году. Обычно она где-то падала немножко», — ответил собеседник.

"Чтобы про учителей, врачей тоже не забывали, и в соответствии с ростом средней заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал", — призвал глава государства. «Мы подтягиваем, контролируем это по всем параметрам, и не только это», — заверил губернатор.

Еще глава государства поинтересовался, что Шпорт считает наиболее важным, интересным и перспективным. «Может быть, нужна поддержка федерального центра», — предложил он. «Сегодня считаем наиболее важным — это поддержка здоровья граждан. Мы сегодня мощную программу у себя разработали по развитию медицинских направлений. Требуется поднимать и прожиточный минимум, и уровень жизни, и все остальные параметры. Для этого необходимо внедрять определенные технологии, строить новые медицинские учреждения. У нас есть предложения по этому поводу», — объявил собеседник.