Путин: Зарплаты учителей и врачей должны расти за средней по региону 

«Хочу от имени болельщиков Хабаровского края передать слова благодарности за то, что вы стояли у истоков, мы это помним, завоевали право провести чемпионат, потом его отстаивать надо было. И провели на высоком уровне. Самое главное, первый гол забил герой Юрий Газинский из Комсомольска-на-Амуре, воспитанник нашей команды. Мы все болели за него», — начал со спорта Вячеслав Шпорт.
"В Хабаровском крае сегодня благодаря поддержке, которая вами оказывается Дальнему Востоку, промышленность работает на полную катушку. Авиастроение сегодня загружено, выполняет заказы как оборонные, так и гражданские. Судостроительные заводы работают, то же самое — с гражданскими и военными заказами", — сообщил губернатор. «Начали в этом году работать по полной программе на заводе „Амурсталь“. На следующий год планируем выплавить миллион тонн стали. Вы знаете, он много лет стоял, я к вам обращался за помощью. Сегодня завод работает, это очень важно», — добавил он.
"В природоресурсном комплексе мы добыли в прошлом году 23 тонны золота — это рекорд Хабаровского края, то есть там тоже все работает, — продолжил докладчик. — Переработка леса сегодня в пределах 46 процентов, именно переработка. В 2008 году было 14 процентов. Наращиваем".
"Сегодня занимаемся вплотную экспортом продукции. В прошлом году экспорт вырос у нас где-то процентов на 40: 2,1 миллиарда долларов — экспорт из Хабаровского края. Доля несырьевого экспорта (и неэнергетического) — 63 процента", — сообщил Шпорт.
"Промышленное производство подросло прилично, минимум 25,5 процента", — оценил Владимир Путин. «И это как раз дает нам возможность сегодня на этой платформе реализовать новую экономическую политику на Дальнем Востоке, которую вы определили, — создавать новые территории опережающего развития. Потому что они же сегодня создаются, и пять лет мы их освобождаем от налогов, но для этого должна быть база. То есть базовые предприятия все работают», — сказал губернатор.
Сейчас в крае три крупные территории опережающего развития (Хабаровск, Комсомольск и Николаевск-на-Амуре), 56 резидентов. Из них уже заявлено на 113 миллиардов рублей инвестиций и примерно девять миллиардов вложено, 18 проектов реализуются, перечислил докладчик.
"Хорошо себя показал «дальневосточный гектар». Практически 17,5 тысячи заявок сегодня в крае, из них на восемь тысяч уже выдано регистрационных удостоверений, из них 1700 — это не жители Хабаровского края, а те, кто приезжают к нам за гектаром", — сообщил Шпорт. Впервые появится новое село — называться будет Дальневосточное. «Там 97 гектарщиков на 300 человек. Проводим сейчас инфраструктуру — дорогу, электросети, то есть это будет совершенно новый населенный пункт и созданный для активных граждан», — рассказал он.
Майские указы от 2012 года по всем параметрам на территории края полностью реализованы, заверил губернатор. Средняя зарплата 45 тысяч: у преподавателей, учительского состава, у педагогов — 45,4 тысячи, у врачей — 81 тысяча.
"Вячеслав Иванович, важно, чтобы эта планка не опускалась, а наоборот, поднималась. Реальная заработная плата в целом по краю растет?" — уточнил президент. «Подросла где-то на девять процентов, именно реальная. Впервые, кстати, в прошлом году. Обычно она где-то падала немножко», — ответил собеседник.
"Чтобы про учителей, врачей тоже не забывали, и в соответствии с ростом средней заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал", — призвал глава государства. «Мы подтягиваем, контролируем это по всем параметрам, и не только это», — заверил губернатор.
Еще глава государства поинтересовался, что Шпорт считает наиболее важным, интересным и перспективным. «Может быть, нужна поддержка федерального центра», — предложил он. «Сегодня считаем наиболее важным — это поддержка здоровья граждан. Мы сегодня мощную программу у себя разработали по развитию медицинских направлений. Требуется поднимать и прожиточный минимум, и уровень жизни, и все остальные параметры. Для этого необходимо внедрять определенные технологии, строить новые медицинские учреждения. У нас есть предложения по этому поводу», — объявил собеседник.
"Вы с Минздравом отрабатывайте, потому что средства мы сейчас выделяем, ритмично средства идут, предусмотренные на программы развития здравоохранения. Надо вписаться во все эти программы", — посоветовал Путин.