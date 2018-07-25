Преподавателя из Магнитогорска подозревают в хищении 18 миллионов рублей

Обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении бывшего директора корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» утвердила и направила в Ленинский суд прокуратура Ленинского района Магнитогорска , — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Руководитель образовательной организации обвиняется в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения и злоупотреблении должностными полномочиями. Являясь директором автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, с 2011 по 2017 год обвиняемый, по версии следствия, незаконно включал себя в приказы о премировании работников, похитив таким образом денежные средства в сумме почти 18 миллионов рублей. Действуя вопреки законным интересам возглавляемой организации, мужчина учредил организацию со схожим названием — АНО ДПО «РУМЦ „Персонал“, где директором назначил подконтрольное ему лицо. А затем заключил договоры от имени вновь созданной организации на оказание образовательных услуг с 72 гражданами, желающими пройти обучение в АНО ДПО „КЦПК „Персонал“. При этом он достоверно знал, что слушатели будут обучаться в АНО ДПО „КЦПК „Персонал“, и расходы, связанные с оказанием образовательных услуг, понесет именно корпоративный центр подготовки кадров.

Слушатели, введённые в заблуждение при подписании договоров, фактически прошли обучение в АНО ДПО „КЦПК „Персонал“, а заплатили за него вновь созданной организации почти 670 тысяч рублей. Вскоре директор вошел во вкус и дал указание оценить имеющиеся на балансе образовательной организации транспортные средства по заниженной стоимости, после чего они были реализованы подконтрольной организации, а один из автомобилей вновь передан в АНО ДПО „КЦПК „Персонал“ уже по договору аренды. В результате противоправные действия директора причинили организации ущерб в сумме более 1,3 миллиона рублей, из которых свыше 770 тысяч рублей — недополученная прибыль от реализации автомобилей и почти 600 тысяч — плата за аренду автомобиля, ранее принадлежавшего организации.

На стадии следствия обвиняемый добровольно возместил часть ущерба на сумму почти шесть миллионов рублей, у него также арестовано имущество стоимостью свыше 30 с половиной миллионов рублей. Бывшему директору грозит до 10 лет лишения свободы.