В 3-м Новомихалковском по просьбе жителей провели санитарную обрезку деревьев

Санитарную обрезку деревьев провели в Коптеве по адресу 3-й Новомихалковский проезд, 9. Работы были выполнены по просьбе москвичей: один из пользователей портала «Наш город» сообщил, что отросшие ветви создают опасность для местных жителей.

«Просим произвести спил сухостоя. При порывах ветра возникает опасность обрыва проводов и повреждения балконов», — говорится в сообщении.

Официальный ответ заявителю в установленный срок предоставил глава района Юрий Сугаков

«Проведены работы по удалению сухостоя и санитарной обрезке деревьев. Благодарим за обращение!», — говорится в сообщении.