Ещё
В 3-м Новомихалковском по просьбе жителей провели санитарную обрезку деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 3-м Новомихалковском по просьбе жителей провели санитарную обрезку деревьев 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Санитарную обрезку деревьев провели в Коптеве по адресу 3-й Новомихалковский проезд, 9. Работы были выполнены по просьбе москвичей: один из пользователей портала «Наш город» сообщил, что отросшие ветви создают опасность для местных жителей.
«Просим произвести спил сухостоя. При порывах ветра возникает опасность обрыва проводов и повреждения балконов», — говорится в сообщении.
Официальный ответ заявителю в установленный срок предоставил глава района Юрий Сугаков.
«Проведены работы по удалению сухостоя и санитарной обрезке деревьев. Благодарим за обращение!», — говорится в сообщении.
Напомним, воспользоваться порталом «Наш город» может любой житель Москвы, пройдя процедуру регистрации. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Дом на Коптевской очистили от вандальных надписей Освещение вновь работает исправно в одном из дворов на Большой Академической Хор центра «Радость» представил новую концертную программу в Коптеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма249
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку185
Заявление Лолиты грозит международным скандалом262
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина260
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом11
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение