В 3-м Новомихалковском по просьбе жителей провели санитарную обрезку деревьев 

Санитарную обрезку деревьев провели в Коптеве по адресу 3-й Новомихалковский проезд, 9. Работы были выполнены по просьбе москвичей: один из пользователей портала «Наш город» сообщил, что отросшие ветви создают опасность для местных жителей.
«Просим произвести спил сухостоя. При порывах ветра возникает опасность обрыва проводов и повреждения балконов», — говорится в сообщении.
Официальный ответ заявителю в установленный срок предоставил глава района Юрий Сугаков.
«Проведены работы по удалению сухостоя и санитарной обрезке деревьев. Благодарим за обращение!», — говорится в сообщении.
Напомним, воспользоваться порталом «Наш город» может любой житель Москвы, пройдя процедуру регистрации. (ео)