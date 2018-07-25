Освещение вновь работает исправно в одном из дворов на Большой Академической 

После обращения одного из жителей на портал «Наш город» коммунальщики отрегулировали освещение по адресу Большая Академическая улица, дом 37, корпус 2. Поломку фонаря, как уточняется в ответе заявителю, устранили в течение суток.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы», — говорится в сообщении за подписью Ивана Солодовникова, и.о. директора ГУП «Моссвет».
Обратиться на портал «Наш город» может любой житель столицы, пройдя несложную процедуру регистрации и выбрав подходящий раздел. (ео)