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Освещение вновь работает исправно в одном из дворов на Большой Академической
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Освещение вновь работает исправно в одном из дворов на Большой Академической 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
После обращения одного из жителей на портал «Наш город» коммунальщики отрегулировали освещение по адресу Большая Академическая улица, дом 37, корпус 2. Поломку фонаря, как уточняется в ответе заявителю, устранили в течение суток.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы», — говорится в сообщении за подписью Ивана Солодовникова, и.о. директора ГУП «Моссвет».
Обратиться на портал «Наш город» может любой житель столицы, пройдя несложную процедуру регистрации и выбрав подходящий раздел. (ео)
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