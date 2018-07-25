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Работа в забоях шахты «Черемуховская» на Урале восстановлена после ЧП на реке Калья
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Работа в забоях шахты «Черемуховская» на Урале восстановлена после ЧП на реке Калья 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Работа в забоях шахты «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал"), ранее приостановленная в целях безопасности из-за провала на реке Калья в Свердловской области, восстановлена. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель компании «Русал» по связям с общественностью в Уральском федеральном округе Роман Лукичев.
"Добыча бокситов в шахте возобновилась после устранения провала на реке Калья", — сказал он.
Лукичев добавил, что сейчас в шахте находятся сотрудники, все системы жизнеобеспечения работают.
Североуральский бокситовый рудник расположен в городе Североуральске в 450 километрах от Екатеринбурга.
ЧП на реке произошло 16 июля.
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