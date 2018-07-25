Работа в забоях шахты «Черемуховская» на Урале восстановлена после ЧП на реке Калья

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 июля. / ТАСС /. Работа в забоях шахты «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал" ), ранее приостановленная в целях безопасности из-за провала на реке Калья в Свердловской области , восстановлена. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель компании «Русал» по связям с общественностью в Уральском федеральном округе Роман Лукичев.

"Добыча бокситов в шахте возобновилась после устранения провала на реке Калья", — сказал он.

Лукичев добавил, что сейчас в шахте находятся сотрудники, все системы жизнеобеспечения работают.

Североуральский бокситовый рудник расположен в городе Североуральске в 450 километрах от Екатеринбурга.

ЧП на реке произошло 16 июля.