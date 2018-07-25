Без разрешения. Детский сад в Усть-Цильме не откроют к 1 сентября

Оно и понятно. Садик до сих пор не сдали, а новый учебный год на носу. И потому старые детсады, большинство из которых в селе построили 20-40 лет назад, пока заменить нечем.

Каждый пятый рубль — мимо кассы

Мы не раз рассказывали о трудностях, которые сопровождали возведение детского сада на 120 мест. Сроки сдачи объекта переносили несколько раз. Год назад МВД ФСБ заинтересовались темпами строительства объекта и расходованием бюджетных денег. После проверки директора фирмы-подрядчика ООО «МИРЭКС» объявили в розыск. И его ищут до сих пор.

Сначала следователи заявляли, что подрядчик погрел руки на стройке и незаконно обогатился на 2 млн рублей. Однако детальная проверка документов показала: ущерб государству в десятки раз больше! Специалисты Контрольно-счётной палаты Коми установили, что пятая часть денег (в период с января 2014 года по октябрь 2017 года на стройку из бюджета потратили всего 169,6 млн рублей) имеет нецелевое использование.

Подтвердились нарушения, связанные с выбором земельного участка для строительства сада: более 1,2 млн рублей необоснованно потратили из республиканского бюджета на снос строений на участке. Кроме того, в контракт необоснованно включили услуги по страхованию строительных рисков почти на 1 млн рублей.

В 2016-2017 гг. в администрации района неоднократно заявляли, что муниципальная комиссия еженедельно выезжает на объект и отслеживает выполнение работ. Однако ревизоры обнаружили, что свыше 34,5 млн рублей из бюджета местные власти перечислили строителям за фактически невыполненные работы и за услуги, которые не оказали.

«На момент расторжения муниципального контракта с «МИРЭКС» заказчик принял и оплатил работы на общую сумму более 142,4 млн рублей при их фактической стоимости 107,8 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Вода в подвале

Жители села уверены, что кроме финансовых нарушений застройщик допускал нарушения строительных технологий.

«Под садиком бьёт ключ. Его пытались заливать цементом, постоянно откачивают воду, но всё бесполезно. Из раза в раз вода появляется в подвале, — рассказывает Алевтина Носова. — Немудрено, что фундамент здания скоро начнёт трескаться».

В местной администрации считают, что нагонять жуть преждевременно. Денег на строительство садика сейчас достаточно: в прошлом году нефтяники на условиях социального партнёрства выделили 25 млн рублей, в этом году — ещё 17 млн рублей.

«Денег на завершение строительства у нас хватит. Все внутренние отделочные работы в корпусе завершены, сейчас занимаются территорией: устанавливают ограду, обустраивают игровые площадки, — сообщил заместитель руководителя администрации Усть-Цилемского района Николай Канев. — Но к 1 сентября садик точно не откроем: не успеем получить разрешение».

По словам чиновника, вся загвоздка — в получении лицензии, которую выдаёт региональный Минобраз . Оформление документа, как правило, затягивается на несколько месяцев. Но прежде нужно заручиться разрешениями от пожнадзора, СЭС и других инстанций.

«Сейчас садик готов на 90%. Мы уже приглашали на объект представителей пожнадзора и стройнадзора. Проверяющие указали на недоделки, и мы их постараемся исправить до начала официальной проверки», — пояснил Канев.