Путешествующий в темноте. Как слепой странник объехал автостопом всю Европу

Ему 23 года, а он уже объехал двадцать стран. Самостоятельно. Европа, Азия, Карибские острова… Причём передвигается преимущественно на попутках. В младенчестве Владимир Васкевич заболел раком сетчатки. Удалить пришлось оба глаза. Но это не помешало ему окончить университет, стать учителем математики и информатики, написать книгу, заняться яхтингом. А главное — сохранить любовь к жизни и способность заряжать своей активностью других. В Красноярске он пробыл всего день, но запомнился надолго. На встрече с путешественником побывала и корреспондент «АиФ-Красноярск»

Мечты из детства

Мальчик родился зрячим, но болезнь, которую он унаследовал от отца, проявилась, когда ребёнку исполнился год. В течение трёх лет врачи старались спасти глаза химиотерапией, но в результате спасать пришлось уже жизнь маленького пациента. Это удалось им ценой удаления обоих глаз.

Детство Владимир провёл, лёжа на больничной койке, слушая сочинения Жюля Верна Марка Твена , Джека Лондона и мысленно пускаясь в морские приключения вслед за героями книг. Жажда путешествий овладела им с первого романа — «Дети капитана Гранта».

А в семь лет он увлёкся яхтой. Не зная, как приблизить свою мечту, но имея осознанную цель научиться управлять парусником, он стал изо дня в день делать то единственное, что было ему доступно, — учить яхтенные термины по книгам, набранным брайлевским шрифтом.

И наконец, в 16 лет, он попал на яхту! Произошло это благодаря знакомству с незрячим предпринимателем, бизнес-тренером, общественным деятелем и путешественником Олегом Колпащиковым. Эта встреча, многое изменившая в судьбе Васкевича, стала для него сильным мотивационным зарядом.

«Я впервые увидел пример успешного незрячего человека, — признаётся Владимир. — Он не какой-то инопланетянин, просто очень много работает и мечтает, и поэтому достигает многого».

Так начались для него яхтенные экспедиции, в которых незрячие успешно выполняли роль шкотовых — матросов, управляющих лебёдками. Первым настоящим путешествием стала поездка на Байкал. В составе инклюзивной команды десять дней ходил Владимир по озеру и учился управлять парусами.

Со временем команда поняла, что может участвовать в регатах. Экипаж из восьми человек, в котором было четверо незрячих, участвуя в парусных гонках наряду со здоровыми командами, занял второе место. Возле берегов Турции , в Эгейском море гоняли они и в шторм, и в шквал, и в штиль.

Этому волевому человеку случалось и в одиночку управлять яхтой, пока все другие спали. Оказывается, это можно делать даже вслепую, с помощью рации отслеживая корабли.

«Реализовав свою детскую мечту, я понял, что всё возможно. Надо только бороться, верить и каждый день делать нечто важное, что хоть чуть-чуть, но приближает к цели», — с уверенностью говорит Владимир.

Семь лет путешествий

Яхтинг стал для незрячего путешественника первым средством познания огромного мира. После этого были и сплавы на байдарках по рекам Западной Сибири, и поездки на велосипедах.

Но в вопросе выбора между экстремальными видами путешествий и сухопутным туризмом в итоге победил последний, ведь он даёт больше возможностей для общения с людьми, знакомства с культурой, традициями. А это Владимир считает приоритетным. Кроме того, сухопутный туризм дешевле и доступнее для многих, особенно для людей с инвалидностью, которым путешественник хотел бы помочь своим примером.

С этой же целью — помочь и вдохновить — Васкевич, путешествуя, в каждом городе проводит лекции, обучает людей, передаёт им свой опыт. Причём приглашает он не только людей с инвалидностью. У него большой багаж знаний о том, как странствовать недорого, безопасно и интересно. В своей книге «Путешествие без границ» он пишет даже о том, как, применив смекалку, зарабатывать в поездках. А уж на том, как экономить, он, что называется, собаку съел.

«Билеты к ласковому морю и солнцу могут стоить меньше двух тысяч рублей, и в любой стране можно найти бесплатный или очень дешёвый ночлег», — уверяет странник, объехавший Европу автостопом.

Он сам активно использует интернет-ресурсы для поиска дешёвых авиабилетов и другим советует черпать информацию во Всемирной сети. Предпочитает субсидированные авиабилеты. Так, из Екатеринбурга Крым он долетел всего за 3700 рублей.

Если подобно Владимиру не бояться рисковать, то по всей России можно перемещаться на попутных машинах благодаря сайту автомобильных попутчиков. Стоит только забить на сайте путь следования, выбрать время — и вам предложат попутную машину. Как правило, водители, берущие попутчиков, не стараются заработать, а просто «отбивают» затраченный на поездку бензин. Бывалый турист утверждает, что на попутках ездить интереснее, потому что от местных водителей узнаёшь много нового о городе, в который направляешься.

На вопрос, зачем путешествовать, если лишён главного — возможности видеть, Владимир отвечает так:

«Путешествия — это движение, жизнь, то новое, что нас развивает. То, что даёт хорошее настроение благодаря новым эмоциям. У меня нет возможности видеть, но есть возможность чувствовать. Запахи, вкусы. У каждой местности своя энергетика, это ощущается. Своя кухня. Главное для меня — новые знакомства и эмоции моих попутчиков. Через людей я воспринимаю всё, что происходит вокруг».

Географическая середина

В Красноярске путешественник оказался впервые. Его привела сюда очередная задача, которую он перед собой поставил, — проехать десять тысяч километров на попутках, через Латвию Литву , Россию, и всё это за полтора месяца. Своё новое путешествие он начал в Калининграде , к концу лета планирует доехать до Владивостока . На этом пути Красноярск оказался географической серединой и 11-м городом. Добрался он до нас, потратив всего 7100 рублей.

Красноярск ему понравился. Сибиряки не подвели, проявили свои лучшие качества: терпеливость, заботливость. Подсказали, довели, помогли. Понравилось, что в Красноярске много светофоров для незрячих. Осталось желание вернуться сюда, побывать на Столбах. Памятник Царь-рыбе, о которой читал, успел осмотреть на ощупь. Побывал и на Караульной горе, и на проспекте Мира. А ещё он прочитал мотивационную лекцию в краевой специальной библиотеке, на которую живо откликнулась аудитория.

Мечтать и достигать целей

Умение мечтать Владимир считает очень важным. «Я искренне верю, что всё начинается с мечты. В детстве у меня их было три: научиться управлять яхтой, играть в футбол и стать президентом. Первые две осуществились. Есть тенденция», — шутит он.

«Вы человек молодой, я — в возрасте. Стоит ли мне ли мечтать?» — такой неожиданный вопрос задали путешественнику во время лекции. И он ответил: «У меня есть знакомая бабушка, ей 80 лет. Она мечтала прыгнуть с парашютом. На прошлый день рождения сын подарил ей сертификат. Она прыгнула!»

Владимир Васкевич рассказал о своём проекте «Путешествие в темноте». Поделился с аудиторией не только своим опытом, но и знаниями, полученными им в канадском коучинговом университете.

Он убеждён, что воспитать в себе уверенность может только сам человек. Сидя на диване, уверенным не станешь. Главное — сделать первый шаг, и постепенно всё начнёт получаться. И есть инструменты, которые позволяют обрести это качество.

«Как вам не страшно путешествовать в одиночку?» — спросили его.

Он ответил искренне: «Страшно, причём всегда. Но я научился договариваться с собой и преодолевать эти барьеры».

Рассказал о знакомой девушке, которая в кругосветное путешествие ездит автостопом. О друзьях-колясочниках, активно использующих попутки. «Мир гораздо безопаснее, чем думают люди. Надо быть готовым к тому, что весёлых ситуаций всё равно не избежать. Но их нужно постараться свести их к минимуму. А если предусмотреть всё, то, может, их и не будет».

Весёлыми ситуациями Владимир называет такие, которые у человека с менее сильным характером, возможно, отбили бы всякую охоту к путешествиям. Его грабили в Париже, там же арестовывали по недоразумению. Под Пермью переворачивался вместе с машиной…

Но он продолжает свой путь. «Я, как все люди, бронирую хостел, планирую перемещение, беру в руки трость и иду по маршруту, который у меня есть в навигаторе. Но он не идеальный помощник. Как правило, я обращаюсь к людям, и они помогают».

Напоследок на традиционный вопрос о планах Владимир ответил: «Хочу совершить кругосветное путешествие, побывать в Южной Америке, написать вторую книгу». И, глядя на его величественную осанку, слушая уверенный голос, нисколько не сомневаешься в том, что этот человек достигнет всех своих целей.