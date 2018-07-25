На стадионе «Заря» вырубили сухостой и заросли кустарника

По словам жителей, раньше они самостоятельно приводили в порядок территорию спортплощадки

Территорию самарского стадиона «Заря» постепенно приводят в порядок. На спортплощадке, расположенной на пересечении улиц Мориса Тореза и Советской Армии, наконец-то вырубили сухие деревья и заросли кустарника. Об этом сообщили в городской думе.

— Жители Советского района постоянно просят народных избранников привести в порядок и благоустроить заброшенную территорию стадиона. Пока власти областной столицы рассматривают всевозможные варианты решения этого вопроса, — рассказали в гордуме.

В советское время он принадлежал заводу «Металлист». Затем несколько раз менял собственников. Идея выкупить стадион в собственность города возникла у экс-мэра Самары Виктора Тархова , который даже направлял заявку в областное правительство еще в 2010 году с просьбой выделить на эти цели деньги. Но идею тогда так и не поддержали.

В 2015 году стадион всё-таки перешел на баланс муниципалитета. По словам местных жителей, они сами приводили в порядок территорию спортплощадки. Если раньше на «Заре» проводили детские соревнования по футболу и состязания по пожарно-прикладному спорту, то за последние два года количество мероприятий резко сократилось, и спортобъект пришел в запустение. Кроме того, за 60 лет здание ни разу не ремонтировали.