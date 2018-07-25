Не Турцией единой, или пять причин поехать на Тбилисское море

Лето в самом разгаре и для тех, кто еще не определился с отпуском, но мечтает бюджетно увидеть мировые красоты и искупаться в море, есть как минимум пять причин отправиться на Тбилисское море. Длина его бассейна 9 километров, ширина — два с половиной, а глубина — 45 метров. Искусственное водохранилище сравнительно небольшое, зато пользуется большой популярностью, как у местных жителей, так и у туристов.

ПРИЧИНА №1. ЖАРКИЙ КЛИМАТ

Летом в Грузии стоит настоящая жара, поэтому путешественники, отправившиеся в Тбилиси в летние месяцы, могут не только насладиться вкусной едой, интересной культурой страны, горами, но и купанием в море. Местные жители тоже при любой возможности с радостью здесь отдыхают.

«Я уже использовал свой отпуск. Поэтому теперь приходится быть в городе. Так что прихожу сюда с друзьями ежедневно. Купаемся, загораем. И эта жара становится не такой угнетающей», — говорит местный житель Рези Сургуладзе.

Как на настоящем курорте, здесь можно прокатиться на моторной лодке, водном велосипеде и глиссере.

«Я очень рад, что у нас столько гостей. Обычно в сезон здесь всегда живо, но когда такая жара, то гостей становится в несколько раз больше. Мы с удовольствием вывозим их вглубь моря. Здесь прохладно и дышится легко», — рассказывает водитель глиссера.

ПРИЧИНА №2. УЗНАТЬ, КАК ПУСТЫНЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОАЗИС

Тбилисское море — это искусственное водохранилище. На его месте до середины прошлого века было несколько небольших озер. И лишь после Великой Отечественной войны было принято решение о начале реализации грандиозного проекта — объединить озера и построить гигантское водохранилище. Пополняется море водой из рек Арагви и Иори.

Жители города еще помнят, как шли работы по строительству водохранилища. Для тбилисцев это была настоящая стройка века, в которой принимали участие тысячи человек. Помогали рыть котлованы комсомольцы, студенты, рабочие заводов и фабрик.

«Это сейчас территория Тбилисского моря — зеленый оазис. А знаете, что там творилось? Была настоящая пустыня. И вот нам — группе начинающих специалистов — тогда дали поручение создать рекреационную зону вокруг водохранилища. Мы спроектировали кольцевую дорогу, дендропарк, занимались созданием нового ландшафта. И происходило это параллельно текущим работам. Если бы не эта зелень, которая радует глаз, то территория напоминала бы библейскую картину», — говорит архитектор Гига Батиашвили.

ПРИЧИНА № 3. КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ ВОДА

Вода в море необыкновенно чистая. Многие жители плавают ежедневно, чтобы закалить организм, оздоровить тело и дух.

«Не поверите, за двадцать лет я ни дня не пропустила. Каждое утро прихожу сюда, тренируюсь, плаваю. Встречать рассвет на Тбилисском море так прекрасно. Очень жаль, что молодые ленятся заниматься спортом. Это же такой заряд энергии», — рассказывает местная жительница Майя Нацвлишвили.

Воду здесь пьют прямо из крана. Тбилисцы гордятся своей питьевой водой, которая тоже поступает из водохранилища, пройдя предварительно все стадии фильтрации. На первом этапе очистки снижается содержание железа, затем происходит хлорирование.

«В нашей лаборатории качество воды регулируется ежечасно. Только после этого вода по специальным трубопроводам распределяется по городу. Кстати, не многие знают, вода сначала попадает на станции накопления, а потом уже под давлением подается на объекты. Всего в городе 141 насосная станция и 87 гигантских подземных резервуаров», — рассказывает заведующая лабораторией очистной станции Тамара Никурадзе.

ПРИЧИНА № 4. АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ИСТОРИЯ ГРУЗИИ»

Еще в 1985 году знаменитый скульптор Зураб Церетели приступил к строительству монументального комплекса «История Грузии». Однако в 2005 работы прекратились. Но монумент все-таки решено было открыть. Архитектурный ансамбль состоит из 16 громадных колонн высотой 35 метров. Каждая из них делится на три части: библейский сюжет, значимый для Грузии персонаж и горельеф, посвященный важным для страны событиям. Если обойти комплекс в правильном направлении, то можно познакомиться со всей историей Грузии.

«Вы знаете, я здесь впервые. И это несмотря на то, что десятки раз проезжал и проходил мимо этого холма. Очень впечатляет. Было бы хорошо, если бы композицию завершили, и все задумки автора были воплощены в жизнь», — рассуждает житель Тбилиси Саба Дзоценидзе.

Частью композиции стали и инструменты — станки, шлифовальные и сварочные аппараты, которые остались после того, как со стройки ушли скульпторы, рабочие и архитекторы. Сегодня они покрыты ржавчиной, но это не мешает посетителям делать оригинальные селфи на необычном фоне резных колонн.

ПРИЧИНА № 5. ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Грузины — южный народ, на месте им не сидится, а танцы и веселье — их постоянный спутник. Летом особенно популярны вечеринки с латиноамериканскими танцами. Прямо на пляже местные танцевальные школы организуют мастер-классы по сальсе, бачате и румбе.

«Новички часто стесняются. Приходят по совету друзей. Кто-то хочет сбавить вес, кому-то нужно быть в форме перед вечеринкой. Все очень просто: если после первого занятия человек решил продолжать, то он непременно станет частью нашей веселой команды», — рассказывает танцор Саба Эрдазе.

Профессионалы уверяют, начать танцевать — никогда не поздно. Самое сложное в этом — сделать первый шаг. Когда он бесплатный, сделать его проще.

«Социальные танцы сейчас в тренде. Когда мы начинали, то были пионерами. Кроме школ традиционных танцев здесь не было ничего. Сейчас многие наши ученики открыли свои школы. Люди хотят двигаться», — заключила руководитель школы танцев Тамара Утиашвили.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ