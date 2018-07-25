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Гордеев: Россия должна перейти к экономике замкнутого цикла, перерабатывая 80% отходов
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Гордеев: Россия должна перейти к экономике замкнутого цикла, перерабатывая 80% отходов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым переход России на экономику замкнутого цикла, при которой страна перерабатывает 80% производимых отходов. Такую точку зрения он высказал на встрече с представителями Совета Федерации.
"Предстоит создать по сути новую отрасль, перейти к экономике замкнутого цикла и достичь у нас в стране показателей, которые существуют в европейских странах — это еще и показатель цивилизации, уровень развития: когда 80% отходов перерабатываются, утилизируются и используются вторично и всего 20% захораниваются", — сказал Гордеев.
Он напомнил, что в национальный проект по экологии входит 10 направлений, каждое из которых носит статус федерального проекта. При этом особого внимания, по мнению вице-премьера, заслуживает направление, связанное с обращением отходов и, прежде всего, твердых коммунальных отходов.
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