Гордеев: Россия должна перейти к экономике замкнутого цикла, перерабатывая 80% отходов

"Предстоит создать по сути новую отрасль, перейти к экономике замкнутого цикла и достичь у нас в стране показателей, которые существуют в европейских странах — это еще и показатель цивилизации, уровень развития: когда 80% отходов перерабатываются, утилизируются и используются вторично и всего 20% захораниваются", — сказал Гордеев.

Он напомнил, что в национальный проект по экологии входит 10 направлений, каждое из которых носит статус федерального проекта. При этом особого внимания, по мнению вице-премьера, заслуживает направление, связанное с обращением отходов и, прежде всего, твердых коммунальных отходов.