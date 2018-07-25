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Глупая кобра выследила жертву, но она оказалась мангустом
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Глупая кобра выследила жертву, но она оказалась мангустом 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Охота королевской кобры заставляет прятаться всех живых существ. Но в этот раз змея действительно промахнулась с целью: нападение на мангуста моментально превратило охотника в добычу!
Обратите внимание, как ведет себя мангуст в начале схватки. Кобра уже приняла атакующее положение, а смелый зверь будто и вовсе не обращает внимание на грозящую ему опасность.
Все меняется за доли секунды. Обманутая внешним спокойствием мангуста кобра решается на атаку. Посмотрите, как четко действует смелое животное.
Честно говоря, кобре стоило дважды подумать перед нападением. Мангуста не зря считают грозным охотником и он в очередной раз подтвердил свой титул!
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