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Самарские врачи во время ЧМ-2018 спасли от смерти иностранного болельщика
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Самарские врачи во время ЧМ-2018 спасли от смерти иностранного болельщика 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Его состояние считалось несовместимым с жизнью, но нейрохирургам областного центра удалось спасти мужчину. О том, с чем пришлось столкнуться медикам Самарской области в период ЧМ-2018, в ходе рабочего визита в губернию рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По её словам, область стала региональным чемпионом, потому что здесь была самая большая нагрузка. «2700 пациентов получили медицинскую помощь. Из них более 90% — на месте, в амбулаторных условиях, остальные были эвакуированы в соответствующие стационары. Более 30 больных были госпитализированы, 4 — прооперированы, » — подчеркнула глава ведомства. В буквальном смысле был спасён от смерти иностранный турист. Его состояние считалось несовместимым с жизнью. Но местным нейрохирургам удалось успешно провести сложнейшую операцию и через две недели мужчина уже был отправлен домой. Вероника Скворцова поблагодарила самарских медиков за качественное и своевременное оказание помощи и отметила, что сегодня они уже являются национальным резервом для всех грядущих масштабных мероприятий. Глава 63 региона присоединился к словам благодарности и вручил членам медицинской команды ЧМ-2018 памятные знаки в честь прошедшего мундиаля.
Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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