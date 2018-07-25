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Уже этой осенью Богородское станет зеленее
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Уже этой осенью Богородское станет зеленее 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Посадка 36 деревьев и 1222 кустарника, в рамках программы «Миллион деревьев», запланирована во второй половине осени.
Как сообщает управа района Богородское, компенсационное озеленение уже утверждено, сформирован и согласован с Советом депутатов муниципального округа адресный перечень, вид зеленых насаждений и план посадки.
Основное озеленение состоится на Ивантеевской улице, здесь планируется высадить пять саженцев берез, шесть кленов, три липы, четыре рябины, одну вишню и две яблони. А на Краснобогатырской улице высадят маньчжурские орешники. Погонный проезд и Игральная улица пополнятся плодовыми деревьями, а на Просторной улице и бульваре Маршала Рокоссовского скоро раскинут ветви рябины и березы.
На территории района посадят также 470 кустов спиреи Вангутта, 400 кустов кизильника блестящего, 160 кустов розы морщинистой. Высадят боярышник, барбарис, вишню войлочную, сирень.
Отметим, что для участия в программе «Миллион деревьев, которая работает в Москве с 2013 года, группа жителей, желающих увидеть на своей территории новые деревья или кустарники, должна обратиться в управу своего района. Либо заполнить заявку на портале „Активный гражданин“ или оставить заявку на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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