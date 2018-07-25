Уже этой осенью Богородское станет зеленее

Посадка 36 деревьев и 1222 кустарника, в рамках программы «Миллион деревьев», запланирована во второй половине осени.

Как сообщает управа района Богородское , компенсационное озеленение уже утверждено, сформирован и согласован с Советом депутатов муниципального округа адресный перечень, вид зеленых насаждений и план посадки.

Основное озеленение состоится на Ивантеевской улице, здесь планируется высадить пять саженцев берез, шесть кленов, три липы, четыре рябины, одну вишню и две яблони. А на Краснобогатырской улице высадят маньчжурские орешники. Погонный проезд и Игральная улица пополнятся плодовыми деревьями, а на Просторной улице и бульваре Маршала Рокоссовского скоро раскинут ветви рябины и березы.

На территории района посадят также 470 кустов спиреи Вангутта, 400 кустов кизильника блестящего, 160 кустов розы морщинистой. Высадят боярышник, барбарис, вишню войлочную, сирень.