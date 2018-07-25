Гордеев: молочный рынок России нуждается в регулировании и защите от фальсификата 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым регулировать российский молочный рынок, в том числе в части защиты его от фальсификата. Такую точку зрения он высказал на встрече с представителями Совета Федерации.
"Здесь должен быть более тонкий инструмент, мы с министерством нарабатываем его, включая и тему жесткого регулирования, чтобы отсутствовали фальсификаты и различного рода суррогаты молочной продукции на рынке, которые вытесняют качественную продукцию", — сказал Гордеев.
Вице-премьер отметил, что государство реализует «достаточно ощутимые» меры поддержки для инвесторов на этом рынке, однако цены на молоко сейчас падают. В связи с этим, по словам Гордеева, встает вопрос, для чего стимулировались инвестиции, если при этом возникают трудности со сбытом.
Ранее на сегодняшней встрече с представителями Совета Федерации Гордеев отметил важность проведения интервенций на аграрном рынке и назвал это правильным механизмом.
Минсельхоз РФ подготовил предложения по проведению интервенций на молочном рынке, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято в связи с несоответствующей рыночной конъюнктурой.