Встреча главы управы Сергея Юрьева с жителями Лианозова пройдет 1 августа

В среду, 1 августа, состоится очередная встреча главы управы района Лианозово с жителями. Как сообщили в префектуре Северо-Восточного административного округа столицы, на повестку дня будет вынесена тема «О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района Лианозово».

— Жители также смогут задать главе управы района Лианозово свои актуальные вопросы — как в устной, так и в письменной форме, — отметили в префектуре СВАО.

Всех желающих будут ждать в актовом зале школы №1573 по адресу улица Псковская, дом 11. Начало в 19.00. Вход свободный. Предварительной регистрации не требуется. (ео)