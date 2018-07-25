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Встреча главы управы Сергея Юрьева с жителями Лианозова пройдет 1 августа
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Встреча главы управы Сергея Юрьева с жителями Лианозова пройдет 1 августа 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В среду, 1 августа, состоится очередная встреча главы управы района Лианозово с жителями. Как сообщили в префектуре Северо-Восточного административного округа столицы, на повестку дня будет вынесена тема «О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района Лианозово».
— Жители также смогут задать главе управы района Лианозово свои актуальные вопросы — как в устной, так и в письменной форме, — отметили в префектуре СВАО.
Всех желающих будут ждать в актовом зале школы №1573 по адресу улица Псковская, дом 11. Начало в 19.00. Вход свободный. Предварительной регистрации не требуется. (ео)
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