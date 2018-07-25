Нижегородская дачница подала в суд на поставщика электроэнергии

Фото из архива редакцииНижегородская дачница подала в суд на поставщика электроэнергииВсерьёз взялась отстаивать свои права москвичка Лиля Петровна Ожерельева. А началась история ещё накануне майских праздников. Именно тогда женщина со своей семьёй решила съездить на собственную дачу, расположенную в Краснобаковском районе. Купили билеты на поезд, добрались, вошли в дом, а электричества нет. На столбе болтаются обрезанные провода.

Нет оснований

— Мы были вынуждены вернуться обратно в Москву , — рассказывает собственница частного дома в своём письме, — потому что проводить выходные дни в такой обстановке было невозможно. Кроме того, я — инвалид III группы, и мне необходима электроэнергия для использования специализированного медицинского оборудования. Наконец, в случае непредвиденных обстоятельств отсутствовала возможность вызвать скорую помощь, потому что сотовые телефоны разрядились, а другой связи у нас не было.

Лиля Петровна утверждает, что долгов по оплате за электроэнергию она не имела, никаких уведомлений о том, что поставка услуги будет приостановлена, не получала.

— Согласно законодательству поставщик должен был сообщить о предстоящем отключении. Например, вручить уведомление под расписку либо направить заказным письмом (с уведомлением о вручении), наконец, известить по телефону, через электронную почту, через платёжный документ. Ничего этого сделано не было. Считаю, что отключение произошло с нарушениями, к тому же безосновательно, мне причинён моральный и материальный ущерб, — пишет Ожерельева.

Вы мне нанесли ущерб

Лиля Петровна уже подготовила исковое заявление в суд. К нему приложила и билеты на поезд. На них было потрачено 10 тысяч 500 рублей.

Кроме того, собственница дома считает, что ей причинён моральный ущерб, его женщина оценивает в 100 тысяч рублей. Впрочем, и это ещё не всё.

— Конституция Российской Федерации каждому гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. Не обладая специальными знаниями для решения проблемы, я вынуждена была обратиться к юристу, за услуги которого заплатила 20 тысяч рублей, которые также считаю своими убытками, — пишет Лиля Петровна.

Таким образом, Ожерельева требует, чтобы поставщик ресурсов отремонтировал электрические сети, возобновил подачу электроэнергии, произвёл перерасчёт за коммунальные услуги с даты отключения, а также возместил материальный и моральный ущерб на общую сумму 130 тысяч 500 рублей.

Кроме того, составлена жалоба в прокуратуру . В пакете документов не только билеты на поезд, но и договор на оказание юридических услуг, чеки, справка об инвалидности и, конечно, бумага, подтверждающая право собственности на дом.

Пока неясно, чем закончится история дачницы, удастся ли взыскать кругленькую сумму за испорченные майские праздники, но одно очевидно: такому грамотному подходу к отстаиванию своих прав нам всем стоит поучиться.