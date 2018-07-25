Нижегородская дачница подала в суд на поставщика электроэнергии 

Фото из архива редакцииНижегородская дачница подала в суд на поставщика электроэнергииВсерьёз взялась отстаивать свои права москвичка Лиля Петровна Ожерельева. А началась история ещё накануне майских праздников. Именно тогда женщина со своей семьёй решила съездить на собственную дачу, расположенную в Краснобаковском районе. Купили билеты на поезд, добрались, вошли в дом, а электричества нет. На столбе болтаются обрезанные провода.
Нет оснований
— Мы были вынуждены вернуться обратно в Москву, — рассказывает собственница частного дома в своём письме, — потому что проводить выходные дни в такой обстановке было невозможно. Кроме того, я — инвалид III группы, и мне необходима электроэнергия для использования специализированного медицинского оборудования. Наконец, в случае непредвиденных обстоятельств отсутствовала возможность вызвать скорую помощь, потому что сотовые телефоны разрядились, а другой связи у нас не было.
Лиля Петровна утверждает, что долгов по оплате за электроэнергию она не имела, никаких уведомлений о том, что поставка услуги будет приостановлена, не получала.
— Согласно законодательству поставщик должен был сообщить о предстоящем отключении. Например, вручить уведомление под расписку либо направить заказным письмом (с уведомлением о вручении), наконец, известить по телефону, через электронную почту, через платёжный документ. Ничего этого сделано не было. Считаю, что отключение произошло с нарушениями, к тому же безосновательно, мне причинён моральный и материальный ущерб, — пишет Ожерельева.
Вы мне нанесли ущерб
Лиля Петровна уже подготовила исковое заявление в суд. К нему приложила и билеты на поезд. На них было потрачено 10 тысяч 500 рублей.
Кроме того, собственница дома считает, что ей причинён моральный ущерб, его женщина оценивает в 100 тысяч рублей. Впрочем, и это ещё не всё.
— Конституция Российской Федерации каждому гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. Не обладая специальными знаниями для решения проблемы, я вынуждена была обратиться к юристу, за услуги которого заплатила 20 тысяч рублей, которые также считаю своими убытками, — пишет Лиля Петровна.
Таким образом, Ожерельева требует, чтобы поставщик ресурсов отремонтировал электрические сети, возобновил подачу электроэнергии, произвёл перерасчёт за коммунальные услуги с даты отключения, а также возместил материальный и моральный ущерб на общую сумму 130 тысяч 500 рублей.
Кроме того, составлена жалоба в прокуратуру. В пакете документов не только билеты на поезд, но и договор на оказание юридических услуг, чеки, справка об инвалидности и, конечно, бумага, подтверждающая право собственности на дом.
Редакция «НП» направила официальный запрос в «ТНС энерго Нижний Новгород», ждём комментариев.
Пока неясно, чем закончится история дачницы, удастся ли взыскать кругленькую сумму за испорченные майские праздники, но одно очевидно: такому грамотному подходу к отстаиванию своих прав нам всем стоит поучиться.