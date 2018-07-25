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Руководство и сотрудник геленджикского отдела судебных приставов привлечены к ответственности прокуратурой
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Руководство и сотрудник геленджикского отдела судебных приставов привлечены к ответственности прокуратурой 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. В отношении заместителя старшего судебного пристава и судебного пристава-исполнителя Геленджикского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю были возбуждены два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора).
На основании решения, вынесенного судом, им назначен штраф.
Нарушения были выявлены в ходе взаимодействия между ведомствами.
Прокуратура запросила в отделе судебных приставов по г. Геленджику информацию о количестве исполнительных производств по взысканию взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Ответов получено не было.
Кроме того, выяснилось, что геленджикские судебные приставы предоставляют в прокуратуру и недостоверные сведения. Они касались проверок по заявлениям граждан. Было установлено, что недостоверная информация предоставлялась в целях сокрытия фактов допущенного должностным лицом отдела судебных приставов бездействия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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