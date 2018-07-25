Ещё
АМЗ «Вентпром» отгрузил Минскому метрополитену 14 вентиляторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АМЗ «Вентпром» отгрузил Минскому метрополитену 14 вентиляторов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
АМЗ «Вентпром» изготовил по заказу «Дирекции по строительству Минского метрополитена» семь комплектов вентиляторных установок главного проветривания ВОМ 24. Каждый из них содержит два вентилятора. Все агрегаты уже отгружены и будут установлены на первом участке третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная площадь».
В конструкции вентиляторов этой серии применен ряд новых технических решений, позволяющих облегчить вес отдельных узлов в целом, при этом не уменьшая, а даже увеличивая показатели надежности, ремонтопригодности и эксплуатации.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «АМЗ „Вентпром“, лопатки и втулки рабочего колеса изготовлены из алюминиевого сплава с применением высокоточного европейского литья (Германия). Облегченное рабочее колесо снижает нагрузку на подшипниковые узлы электродвигателя, чем обеспечивает его долговечность.
При создании вентиляторов были учтены требования об обеспечении их работы в экстренных условиях. Для этой цели агрегаты выполнены реверсивными, то есть одинаково функционирующие при любом направлении вращения рабочего колеса. Установка способно проработать два часа при температуре плюс 400 градусов.
Минский метрополитен сотрудничает с Артемовским машиностроительным заводом более 34 лет, с момента его открытия 30 июня 1984 года. В настоящее время эксплуатационная длина двух линий подземки в столице Беларуси в двухпутном исчислении составляет 37,28 километра с 29 станциями. 15 из них расположены на 1-й (Московской) линии и 14 — на 2-й (Автозаводской) линии метрополитена.
Практически все из 127 вентиляторов главного проветривания минской подземки изготовлены на АМЗ.
АО „Артемовский машиностроительный завод „ВЕНТПРОМ“ — одно из уникальных предприятий горного машиностроения на Урале, единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов. Успешно конкурирует в своем сегменте с европейскими и азиатскими производителями. Имеет представительства в Германии, Чехии, Великобритании, Белоруссии, Иране, Болгарии, Индии. Среди клиентов Общества как российские, так и иностранные крупные компании.
“ВЕНТРОПОМ» является градообразующим предприятием Артемовскиого городского округа. В настоящий момент на нем трудятся более 500 человек.
Уралинформбюро: последние новости
Дома россиян проверят на устойчивость к терактам Опубликовано видео крушения самолета в Подмосковье Такого еще не было: из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма281
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку216
Заявление Лолиты грозит международным скандалом266
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина254
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом12
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение