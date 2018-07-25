АМЗ «Вентпром» отгрузил Минскому метрополитену 14 вентиляторов

АМЗ «Вентпром» изготовил по заказу «Дирекции по строительству Минского метрополитена» семь комплектов вентиляторных установок главного проветривания ВОМ 24. Каждый из них содержит два вентилятора. Все агрегаты уже отгружены и будут установлены на первом участке третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная площадь».

В конструкции вентиляторов этой серии применен ряд новых технических решений, позволяющих облегчить вес отдельных узлов в целом, при этом не уменьшая, а даже увеличивая показатели надежности, ремонтопригодности и эксплуатации.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «АМЗ „Вентпром“, лопатки и втулки рабочего колеса изготовлены из алюминиевого сплава с применением высокоточного европейского литья ( Германия ). Облегченное рабочее колесо снижает нагрузку на подшипниковые узлы электродвигателя, чем обеспечивает его долговечность.

При создании вентиляторов были учтены требования об обеспечении их работы в экстренных условиях. Для этой цели агрегаты выполнены реверсивными, то есть одинаково функционирующие при любом направлении вращения рабочего колеса. Установка способно проработать два часа при температуре плюс 400 градусов.

Минский метрополитен сотрудничает с Артемовским машиностроительным заводом более 34 лет, с момента его открытия 30 июня 1984 года. В настоящее время эксплуатационная длина двух линий подземки в столице Беларуси в двухпутном исчислении составляет 37,28 километра с 29 станциями. 15 из них расположены на 1-й (Московской) линии и 14 — на 2-й (Автозаводской) линии метрополитена.

Практически все из 127 вентиляторов главного проветривания минской подземки изготовлены на АМЗ.

АО „Артемовский машиностроительный завод „ВЕНТПРОМ“ — одно из уникальных предприятий горного машиностроения на Урале, единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов. Успешно конкурирует в своем сегменте с европейскими и азиатскими производителями. Имеет представительства в Германии, Чехии Великобритании , Белоруссии, Иране Болгарии , Индии. Среди клиентов Общества как российские, так и иностранные крупные компании.

“ВЕНТРОПОМ» является градообразующим предприятием Артемовскиого городского округа. В настоящий момент на нем трудятся более 500 человек.