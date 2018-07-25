Проблему обманутых дольщиков полностью решили 17 регионов

России проблему обманутых дольщиков полностью смогли решить 17 регионов, сообщил журналистам в среду Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев

"Что касается регионов, которые не имеют у нас обманутых дольщиков — их 17, — отметил он. — Опыт тех регионов, которые сегодня решили эту проблему, естественно, будет тиражироваться".

Министр рассказал, что одни регионы использовали дополнительное бюджетное финансирование для сокращения числа обманутых дольщиков на своей территории, другие использовали участки земли, полученные из федеральной собственности.