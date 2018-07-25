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Проблему обманутых дольщиков полностью решили 17 регионов
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Проблему обманутых дольщиков полностью решили 17 регионов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В России проблему обманутых дольщиков полностью смогли решить 17 регионов, сообщил журналистам в среду Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
"Что касается регионов, которые не имеют у нас обманутых дольщиков — их 17, — отметил он. — Опыт тех регионов, которые сегодня решили эту проблему, естественно, будет тиражироваться".
Министр рассказал, что одни регионы использовали дополнительное бюджетное финансирование для сокращения числа обманутых дольщиков на своей территории, другие использовали участки земли, полученные из федеральной собственности.
Ранее Владимир Якушев в интервью "Российской газете" сообщил, что в стране насчитывается 842 проблемных объекта в 69 регионах. Всего в реестр пострадавших граждан включено 30 633 человека.
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