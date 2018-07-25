Анапа вошла в топ-10 муниципалитетов региона по инвестиционному климату

В 2017 году Краснодарский край привлек почти 500 млрд рублей инвестиций.

Анапа вошла в топ-10 муниципалитетов края по инвестиционному климату

В 2017 году Краснодарский край привлек почти 500 млрд рублей инвестиций.

По объему инвестиций в настоящее время Кубань вышла на шестое место в стране и на первое в ЮФО. За три года число крупных проектов стоимостью свыше 100 млн рублей выросло примерно в 1,5 раза

По мнению Вениамина Кондратьева, работать с инвесторами — стратегически важно для развития экономики региона.

«Главное не количество, а качество проектов, то, как эти соглашения отражаются на количестве рабочих мест и налогах. Важно также, станет ли появление нового производства толчком к развитию новых и смежных отраслей», — сказал губернатор на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае, которое провел в режиме видеоселектора.

По поручению главы Кубани во всех муниципалитетах провели ревизию инвестсоглашений. Вице-губернатор Василий Швец уточнил, что за последние три года процент реализуемых соглашений составляет 81%, он значительно повысился.

«Мы за три года научились разрабатывать проекты, избавились от ненужных, экономически неэффективных. Давайте делать то, что дает реальный эффект от деятельности власти и реальные дивиденды для района», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Среди городов, значительно улучшивших инвестиционный климат и добившихся в этом направлении реальных результатов, назвали Анапу. В краевом рейтинге курорт поднялся сразу на 16 позиций вверх — с 24 места в 2016 году на 8-е по результатам 2017-го.

«Инвестиции поддерживают экономику муниципалитета, — согласен с руководителем края глава Анапы Юрий Поляков . — И в краевом рейтинге мы поднялись не случайно. Чем эффективнее мы будет работать с инвесторами, тем лучше будет для жителей города. Надо думать на перспективу и продолжать продвигать наши инвестплощадки», — сообщает пресс-служба администрации курорта.

Напомним, до 2030 года в Краснодарский край инвестируют 15 трлн рублей.