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Свердловчан призвали страховать лифты в домах
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Свердловчан призвали страховать лифты в домах 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловские власти призвали жильцов многоквартирных домов страховать лифтовое оборудование. Особенно это касается «подъемников», установленных по программе ускоренной замены, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Столь радикальный совет вызван недавним ЧП, случившимся с лифтом в доме №5 по улице Денисова-Уральского в Екатеринбурге. Этот лифт планировали заменить в 2018 году, однако этот «старожил», чья конструкция была почти полностью изношена, не дождался ремонта и после пожара в подъезде вышел из строя.
Из-за этого один из жильцов указанного дома — человек с ограниченными возможностями здоровья — лишился возможности выходить на улицу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному фонду капремонта восстановить поврежденное лифтовое оборудование в доме №5 до 1 августа.
Фонд выполнил поручение главы региона раньше срока: уже 16 июля после установки и проведения необходимых пуско-наладочных работ, лифт был пущен в эксплуатацию, сообщил глава фонда Станислав Суханов.
"Чтобы сберечь вновь установленное оборудование, а также оградить себя от подобных ситуаций, когда из-за человеческого фактора или по каким-либо другим причинам лифты могут выйти из строя и серьезно осложнить жизнь людей, собственникам жилья в многоквартирных домах целесообразно задуматься о страховании этого оборудования", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По мнению чиновника, в форс-мажорных обстоятельствах это позволит в короткие сроки произвести не только ремонтные работы, но и безболезненно возместить все затраты — так как другие источники финансирования работ по ремонту неисправных лифтов жителям будет найти крайне проблематично.
Следует сказать, что с начала реализации программы в многоквартирных домах Свердловской области заменено 1 357 лифтов. В общей сложности на обновление лифтового хозяйства затрачено более 2,2 миллиарда рублей.
Как ранее писало «Уралинформбюро», столь хорошего показателя удалось достичь благодаря долгосрочному кредиту, полученному на модернизацию лифтового хозяйства. В ближайших планах регионального оператора обновление еще 274 подъемников. Не исключено, что в 2019 году деньги на эти цели будут выделены из регионального бюджета.
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