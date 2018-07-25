Спецслужба Британии более 10 лет незаконно собирала данные граждан

Согласно надзорному органу, система, используемая Центром правительственной связи (GCHQ) Великобритании для доступа к огромному количеству персональных данных от телекоммуникационных компаний, незаконно функционировала более десяти лет.

Вся проблема заключается в том, что соответствующие полномочия были делегированы без надзора. Однако Трибунал по вопросам следственных полномочий (Investigatory Powers Tribunal, IPT) заявил, что на данный момент нет доказательств того, что спецслужба использовала систему неправильно.

Британская правозащитная организация Privacy International, занимающаяся вопросами защиты конфиденциальности, резко раскритиковала ту манеру, в которой спецслужба обращалась с личными данными.

Представители организации выступили с соответствующим исковым заявлением, где они настаивали, что система, созданная для защиты личных данных, на самом деле сама была уязвима.

«Министр иностранных дел должен был защитить доступ к нашим данным, лично определив, что является приемлемыми практиками для телекоммуникационных компаний. Тот факт, что эти полномочия были делегированы GCHQ, является нарушением, которое оставалось незамеченным на протяжении более десяти лет».