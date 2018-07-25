Глава Минсельхоза Патрушев возглавил набсовет Россельхозбанка

"Председателем наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» избран министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев", — говорится в сообщении. Он входит в состав набсовета банка с мая 2010 года.

РСХБ, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. Банк на 1 июня 2018 года занимал четвертое место в банковской системе РФ с активами в 3,5 триллиона рублей.