Ещё
В регионе не хватает средств на пополнение библиотечных фондов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В регионе не хватает средств на пополнение библиотечных фондов 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Ходом работ по улучшению кинообслуживания сельского населения поинтересовался облдеп Сергей Харьков у министра культуры региона Татьяны Гараниной на очередном заседании облдумы.
“Есть передвижной киновидеоцентр, который работает в тех районах, где нет специализированных залов, — пояснила Гаранина. — Прошу всех подавать заявки, мы подготовим документы и отвезем в Москву”. Министр пояснила, что для выделения федеральной помощи проектно-сметная работа должна проводиться за счет муниципальных средств, однако районы на этом экономят, а потом теряют гораздо больше.
“У нас есть сводная таблица, где отражено по каждому району, сколько нужно построить, сколько отремонтировать, — добавила чиновница. — Стоимость проектно-сметной работы в некоторых районах небольшая — около 50 тысяч рублей, что вполне доступно муниципалитетам. В текущем году мы подали заявку в федеральный минкульт на субсидию в 224 миллиона рублей”.
Еще одна проблема — пополнение библиотечных фондов ввиду дороговизны книг.
“Поддержка на федеральном и региональном уровне идет, хотя и недостаточная, поскольку цены на издания постоянно растут, но и размер поддержки с каждым годом увеличивается”, — отметила Татьяна Гаранина.
САРАТОВ24: последние новости
Неизвестные обокрали пассажиров вагона поезда Саратов-Адлер Россиян заставят платить за защиту домов от «террористов» Саратовская область инвестирует средства в строительство дороги Шанхай – Гамбург и скоростного трамвая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма292
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку225
Заявление Лолиты грозит международным скандалом265
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина249
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом14
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение