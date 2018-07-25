В регионе не хватает средств на пополнение библиотечных фондов

Ходом работ по улучшению кинообслуживания сельского населения поинтересовался облдеп Сергей Харьков у министра культуры региона Татьяны Гараниной на очередном заседании облдумы.

“Есть передвижной киновидеоцентр, который работает в тех районах, где нет специализированных залов, — пояснила Гаранина. — Прошу всех подавать заявки, мы подготовим документы и отвезем в Москву ”. Министр пояснила, что для выделения федеральной помощи проектно-сметная работа должна проводиться за счет муниципальных средств, однако районы на этом экономят, а потом теряют гораздо больше.

“У нас есть сводная таблица, где отражено по каждому району, сколько нужно построить, сколько отремонтировать, — добавила чиновница. — Стоимость проектно-сметной работы в некоторых районах небольшая — около 50 тысяч рублей, что вполне доступно муниципалитетам. В текущем году мы подали заявку в федеральный минкульт на субсидию в 224 миллиона рублей”.

Еще одна проблема — пополнение библиотечных фондов ввиду дороговизны книг.

“Поддержка на федеральном и региональном уровне идет, хотя и недостаточная, поскольку цены на издания постоянно растут, но и размер поддержки с каждым годом увеличивается”, — отметила Татьяна Гаранина.