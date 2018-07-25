Контроль бюджета. Куда и как неэффективно направляли деньги в 2017 году

Информация о главных нарушениях в расходовании бюджета Белгородской области в 2017 году появилась некоторое время назад в социальных сетях и на основном новостном портале региона. «АиФ-Черноземье» обратился к председателю Контрольно-Счётной палаты Белгородской области Николаю Звертаеву с просьбой предоставить нашим читателям более подробную информацию.

Принцип гласности

— Николай Алексеевич, 28 июня 2018 года депутаты Белгородской областной Думы внесли изменения в закон «О контрольно-счётной палате Белгородской области», дополнив его статьёй «Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Белгородской области». В связи с этим ли в местных СМИ и соцсетях появилось больше информации о работе КСП, или изменения в законе внесли ещё что-то новое в Вашу работу?

— Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за оказанное внимание к деятельности Контрольно-счетной палаты Белгородской области.

На территории Белгородской области принята и реализуется стратегия «Формирование регионального солидарного общества», направленная на улучшение качества жизни населения и последовательного улучшения качества человеческих отношений на основе принципов справедливости, взаимного доверия и социальной ответственности.

Именно открытость, гласность способствует формированию культуры взаимного доверия и уважения, в том числе между органами власти и населением.

Контрольно-счетная палата Белгородской области — это орган внешнего государственного финансового контроля. Мы в своей деятельности основываемся на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

В рамках возложенных полномочий сотрудники КСП региона осуществляют внешний контроль в сфере распоряжения государственными финансами и имуществом Белгородской области, руководствуясь только общегосударственными интересами и действуя от имени общества.

Соответственно, мы обеспечиваем депутатов областной Думы и общество независимой информацией о состоянии государственных финансов, гарантируя её достоверность, размещая ее на своем официальном сайте.

Принцип гласности, реализующийся через открытость результатов и доступности информации о работе контрольно-счетных органов, утвержден Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Закрепление данного принципа законодателем в законе «О Контрольно-счетной палате Белгородской области» еще раз подчеркивает значимость этого вопроса.

Ежегодный рост поступающих в наш адрес обращений граждан и их активное участие в общественно-политической жизни области, в том числе посредством социальных сетей, свидетельствует о растущем интересе гражданского общества к расходованию бюджетных средств. В результате чего возрастает и необходимость постоянного освещения нашей деятельности в средствах массовой информации в целях создания постоянной связи внешнего контроля с обществом.

Нарушения из года в год — Отчёт за 2017 год достаточно большой, 30 страниц убористого текста — какие из выявленных нарушений и в каких сферах, на Ваш взгляд, наиболее значимы?

— Да, действительно, отчет объемный, поскольку это результат годовой работы наших сотрудников. Но, хочу заметить, в отчете отражены основные результаты работы за 2017 год, большая часть аналитической и подготовительной работы осуществляется в рамках нашей текущей деятельности.

Говорить о наиболее значимых выявленных нарушениях, наверное, не совсем корректно, так как все выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении действующего законодательства. Их, скорее всего, можно разделить по видам нарушений, таким как необоснованное и неэффективное использование бюджетных средств, потери бюджета. Общий объем выявленных в 2017 году нарушений составил 394 млн рублей.

Но это не значит, что все эти денежные средства были выведены из бюджета или недопоступили в бюджет. Из 394 млн рублей подлежит возмещению только 188 млн рублей, то есть 48%. Оставшаяся сумма — это бюджетные средства, использованные объектом контроля неэффективно, без достижения заданного результата. Или это потери бюджета в результате принятых некорректных управленческих решений.

Приведу пример некорректного управленческого решения. При проверке Старооскольского городского округа было установлено, что в результате невовлечения в арендные отношения земель сельскохозяйственного назначения городской округ недополучил доходов в размере порядка 16 млн рублей. Или такой пример: региональным управлением Экоохотнадзора на оплату коммунальных услуг и охрану неэксплуатируемого здания было направлено более 800 тысяч рублей.

— Есть ли такие нарушения в использовании бюджетных средств, которые повторяются из года в год?

— Да, конечно. Важнейшей проблемой остается отсутствие должного контроля за выполнением строительно-монтажных работ со стороны государственных или муниципальных заказчиков всех уровней. По-прежнему имеют место нарушения при приемке и оплате выполненных работ, в результате чего принимаются к оплате невыполненные работы, не контролируются сроки исполнения контрактов. При этом не везде ведется претензионная работа. В результате поставщикам или подрядчикам не предъявляются претензии по уплате штрафных санкций — неустоек, пеней, — за нарушение исполнения обязательств. В 2017 году сумма нереализованных претензий составила свыше 25,6 млн рублей.

Своевременно не вводятся построенные объекты в эксплуатацию, оплачивается и не используется приобретенное оборудование.

Выявлены значительные нарушения в сфере управления и распоряжения государственной или муниципальной собственностью. В 2016 году и в 2017 годах установлено нарушений на сумму 105 млн рублей за каждый год. Большая часть нарушений по данному направлению выявлена по результатам проверки Старооскольского городского округа, и заключается в непринятии администрацией мер по взиманию просроченной задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, а также в неправомерном предоставлении в безвозмездное пользование объектов имущества, повлекших за собой потери бюджета на сумму 122 млн рублей. По результатам проведенных в Старооскольском городском округе проверок приняты кадровые решения, повлекшие за собой увольнение отдельных должностных лиц.

И что в итоге?

— Самый главный вопрос, который волнует белгородцев — и что в итоге? Какие меры приняты по материалам проверок КСП нашего региона? Сколько денег возращено в бюджет?

— Вопрос очень актуальный, поскольку результат нашей работы подразумевает устранение выявленных нарушений и возмещение средств в бюджет.

В 2017 году объектам контроля было направлено 28 представлений для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба или возмещению причинённого вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

По итогам рассмотрения внесенных представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 49 должностных лиц. В целом по результатам проведенных в 2017 году мероприятий на дату подготовки отчета о деятельности за 2017 год возмещены средства и устранены нарушения на общую сумму свыше 112 млн рублей, что составляет 60% от суммы, подлежащей возмещению в бюджет, то есть от 188 млн рублей.

Работа в данном направлении продолжается, и, поверьте, исполнение каждого представления у нас находится на контроле.

Отрадно отметить, что доля устраняемых нарушений растет. С одной стороны, это результат систематического контроля Контрольно-счетной палаты за исполнением представлений, с другой — реакция объектов контроля.

Кроме того, работа Палаты направлена не только на устранение выявленных нарушений, но и на недопущение их в дальнейшем. В результате по предложениям Контрольно-счетной палаты вносились изменения в действующие нормативные правовые акты, либо принимались новые нормативные правовые акты. Предупреждение нарушений — это один из главных векторов нашей деятельности, направленный на совершенствование финансово-бюджетных отношений в регионе.

— В Старом Осколе, как Вы говорили, выступая пере депутатами в мае, было возбуждено два уголовных дела — можно ли рассказать об этом более подробно? Были ли еще возбуждены уголовные или административные дела по материалам проверок КСП региона?

— По итогам контрольного мероприятия, проведенного в Старооскольском городском округе в прошлом году, материалы проверки были переданы в правоохранительные органы , так как в них содержались нарушения, имеющие признаки противоправных действий, подпадающих под действия Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках соглашений, заключенных со следственным управлением Следственного комитета РФ по Белгородской области и управлением МВД РФ по Белгородской области, мы получили информацию о том, что по переданным материалам возбуждены 2 уголовных дела в отношении должностных лиц администрации Старооскольского городского округа, которые сейчас находятся в стадии расследования.

Всего за 2017 год, в соответствии с ч.8 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», нами в прокуратуру Белгородской области и в правоохранительные органы направлены материалы по 6 проверкам.

По материалам, направленных Палатой в управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках 3 должностных лица Старооскольского городского округа. Размер штрафа по данному правонарушению довольно значителен — 20 тыс. рублей.

Нами активно ведется работа по исполнению полномочий в части выявления административных правонарушений. На сегодняшний день на основании протоколов, составленных сотрудниками Палаты, привлечено к административной ответственности 13 должностных лиц. Работа в данном направлении продолжается.

При этом мы видим нашу главную задачу не в наказании, а в предотвращении нарушений при расходовании бюджетных средств, недопущении неэффективного использования имущества, исключения потерь бюджета.