«Империя зла» Путина? Всего лишь необоснованное преувеличение

«История повторяется — сначала как трагедия, а затем как фарс». Это выражение, приписываемое Карлу Марксу , приходит на ум в нынешний период правления Трампа. Для тех нас, кто рос в эпоху Трумэна, в то время, когда Красная Армия устанавливала свое кровавое большевистское правление в половине Европы, а НАТО была необходима для того, чтобы сталинские армии не переправились через пролив Ламанш, угроза казалась бесконечно более серьезной. Так и было на самом деле.

Алджер Хисс (Alger Hiss), высокопоставленный советник в Госдепартаменте , находившийся рядом с Франклином Рузвельтом в Ялте, был разоблачен как сталинский шпион конгрессменом Ричардом Никсоном Гарри Уайт (Harry Dexter White), второй человек в Министерстве финансов , Лоренсе Даггэн (Laurence Duggan) в Госдепартаменте, а также помощник из Белого дома Локлин Карри (Lachlan Currie) — все они были разоблачены как шпионы. А еще существовала группа шпионов во главе с Розенбергами, которые передали Сталину секреты атомной бомбы.

Есть ли у нас кто-нибудь сегодня, кого можно было бы сравнить с Хиссом или с Розенбергами? 29-летняя русская (любительница стрельбы) Энни Оукли (Annie Oakley) по имени Мария Бутина, обвиняемая в проникновении в Национальную стрелковую ассоциацию.

Является ли путинская Россия на самом деле реинкарнацией сталинского Советского Союза? А нынешняя Россия — угроза сопоставимого порядка?

Россия является «нашим геополитическим врагом № 1», — громогласно провозгласил в 2012 году Митт Ромни , которого сегодня называют мудрецом либералы, подвергавшие резкой критике республиканцев за любое проявление скептицизма по поводу разрядки международной напряженности во времена холодной войны. Возможно, настало время осознать различия между СССР Сталина, Хрущева и Брежнева и Россией Владимира Путина

В 1981 году, в начале президентского срока Рейгана, 400 тысяч солдат Красой Армии были размещены в Центральной Европе — вплоть до восточного берега реки Эльбы.

Венгрия. Румыния, Латвия, Эстония, Грузия и Западный Берлин был окружен русскими войсками. Восточная Германия, Польша Болгария — все они управлялись марионетками Москвы . Все они входили в состав Варшавского пакта, созданного для борьбы с НАТО. Литва Украина находились внутри СССР.

Мозамбик и К концу эры Джимми Картера Москва проникла в Эфиопию Анголу в Африке, на Кубу в Карибском бассейне, а также в Никарагуа в Центральной Америке, что представляло собой самый большой вызов для доктрины Монро.

Советы вторглись в Афганистан и оккупировали его. Советский военно-морской флот, нарастивший свою мощь за 25 лет при участии адмирала Сергея Горшкова , стал глобальным соперником военно-морского флота США , сократившегося тогда до 300 кораблей.

А что сегодня? Советская империя стала историей. Советский Союз стал историей, разделившись на 15 государств. Россия сегодня меньше, чем она была в XIX столетии. Россия ушла с Кубы, Гренады , из Центральной Америки, Эфиопии, Анголы и Мозамбика.

Варшавский пакт стал историей. Красная Армия ушла из Восточной Европы. Бывшие члены Варшавского пакта — Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Болгария — являются сегодня членами НАТО, как и бывшие советские «республики» Эстония, Литва и Латвия.

Когда флагман российского военно-морского флота авианосец «Адмирал Кузнецов» шел из Мурманска Сирию , он должен был пересечь Северное море, пролив Ламанш, восточную Атлантику, пролив Гибралтар , а затем все Средиземное море, и только после этого он смог бросить якорь в Латакии

Франции, Испании, Во время своих перемещений «Кузнецов» находился в пределах досягаемости для противокорабельных ракет, самолетов, подводных лодок и надводных кораблей 20 стран НАТО, в том числе Норвегии , Британии, Германии Португалии , а также многих американских баз и боевых кораблей.

После входа в Средиземное море «Кузнецов» был вынужден обходиться без военно-морской базы, где он мог бы пополнить запасы горючего, и оставался в радиусе действия ракет, самолетов и кораблей Испании, Франции, Италии Греции . Вдоль берегов Адриатики и Эгейского моря располагаются только государства НАТО, за исключением Косово, где находится крупнейшая американская военная база на Балканах — Кэмп Бондстил (Camp Bondsteel).

По пути из Санкт-Петербурга в Атлантический океан через Балтийское море российские военные корабли оказываются в радиусе действия 11 государств НАТО — трех республик Балтии, Польши, Германии, Дании , Норвегии, Голландии Бельгии , Британии и Франции.

Западное и южное побережье Черного моря сегодня полностью контролируются НАТО — речь идет о Румынии, Болгарии и Турции . Единственный сухопутный проход для России к ее военно-морской базе в Крыму — это узкий мост в Керченском проливе.

После развала СССР у России осталось 2/3 от ее прежней территории и половина от населения Советского Союза. Его бывшие республики и нынешние соседи Грузия и Украина враждебно настроены по отношению к Москве. Космические запуски России сегодня осуществляются с территории иностранного государства — Казахстана . Ее экономика сократилась до размера итальянской. Ее население составляет 1/10 от населения пугающе большого Китая и 1/5 его экономики, а если не учитывать территорию, то Россия представляется еще менее значительной в сравнении с 20-триллионным бюджетом Соединенных Штатов, их вооруженными силами, базами и союзниками по всему миру.

Наиболее критичным является то, что российский режим больше не является коммунистическим. Та идеология, которая определяла его империализм, сегодня мертва. В России есть партии и диссиденты, там проходят демонстрации, и, кроме того, там существует православная вера, поддерживаемая Путиным.

Где сегодня находятся жизненно важные интересы, угрозу для которых представляет Путин? Лучше болтать-болтать, чем воевать-воевать, как сказал Черчилль. Он был прав, как прав и президент Трамп, продолжая говорить с Путиным — вопреки свирепствующей в Вашингтоне русофобии.

Патрик Бьюкенен является автором недавно опубликованной книги «Никсоновские войны. Сражения, которые возвысили и надломили президента, а также навсегда раскололи Америку» (Nixon's White House Wars: The Battles That Made and Broke a President and Divided America Forever).