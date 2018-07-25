В Госкомтрансе Башкирии нашли сотрудников, скрывавших дорогостоящие покупки

Отдельные сотрудники Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству не предоставили сведения о расходах по приобретению имущества. Как сообщает прокуратура Башкирии, служащие купили дорогостоящую недвижимость и авто, не указав при этом, что послужило источником средств на эти приобретения.

В частности, в прошлом году ведущий специалист купила многокомнатную квартиру в центре Уфы . Стоимость жилья четырехкратно превысила ее доход за три предшествующих периода. При этом сотрудница не указала источники совершения сделки и не отразила эту покупку в сведениях о расходах.

Завсектором комитета приобрел иномарку «Toyota Camry» бизнес-класса, однако умолчал о доходах, которые позволили ему совершить такую крупную покупку. Помимо этого, он не уведомил работодателя о преподавании в учебном заведении.

— В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура республики инициировала контроль за расходами чиновников и внесла в адрес руководителя ведомства представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в прокуратуре Башкирии

Указанные сотрудники и служащий отдела кадров привлечены к дисциплинарной ответственности.

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