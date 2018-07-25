Минстрой подсчитал регионы без обманутых дольщиков

Семнадцать регионов России не имеют обманутых дольщиков, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

Он добавил, что в каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли.

В дальнейшем опыт тех регионов, которые решили эту проблему, будет тиражироваться, заверил министр.