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Минстрой подсчитал регионы без обманутых дольщиков
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Минстрой подсчитал регионы без обманутых дольщиков 

Ведомости 1 час назад
Семнадцать регионов России не имеют обманутых дольщиков, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Он добавил, что в каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли.
В дальнейшем опыт тех регионов, которые решили эту проблему, будет тиражироваться, заверил министр.
Как ранее сообщал Якушев, по данным региональных реестров, на 1 апреля в 69 субъектах России насчитывалось почти 34 000 пострадавших граждан в 842 проблемных объектах. По оценке Генпрокуратуры, всего на конец первого квартала в России насчитывалось до 40 000 обманутых дольщиков.
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