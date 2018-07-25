В Севастополе расширят автомобильный мост, чтобы избавиться от пробок

Власти приступают к реконструкции и расширению моста через суходол Карантинной балки на улице Пожарова. Завершить работу планируют уже к концу года. Об этом рассказал и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков

«Мы находимся в процессе заключения контракта. Сегодня на объекте уже ведутся подготовительные работы, геодезическая съемка, и в ближайшее время подрядная организация преступит к выполнению работ по археологическим изысканиям, сносу зеленых насаждений, подготовке территории строительства», — сообщил Исаков.

Сегодня мост через суходол представляет собой двухполосную дорогу при том, что вся улица Пожарова имеет четыре полосы движения. Это одно из наиболее загруженных направлений города. Его пропускная способность сейчас составляет семь тысяч автомобилей в стуки, хотя данная категория дороги соответствует 25 тысячам.

«Мы планируем устранить это несоответствие, убрать это «бутылочное горлышко», которое образуется на мосту, и повысить пропускную способность дороги», — отметил и.о. главы ведомства.

По словам Исакова, первый этап работ, который начнется 15 августа и закончится в октябре, не будет связан с какими-то ограничениями движения, поскольку все работы будут выполнятся за пределами существующей проезжей части.

«Возможны временные ограничения, но мы будем стараться проводить их не в пиковое время, и в настоящее время разрабатываем схемы организации объездов, они будут заблаговременно представлены онлайн», — заверил Исаков.

Общественники опасаются, что ремонт дороги затронет историческую территорию города: мост находится в непосредственной близости от «Херсонеса Таврического». Однако власти уверяют, что опасения напрасны, историко-культурная экспертиза проведана и границы памятника культурного наследия определены. На стадии строительства будут проведены дополнительные археологические изыскания, и все найденные артефакты передадут музею Херсонеса.

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