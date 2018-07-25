Гордеев назвал причину образования заброшенных сельхозземель

«Мы видим, сколько пашен не используются. Когда мы обсуждаем тему санкций (к владельцам этих территорий. — RNS) вплоть до штрафов и отъёма земли у нерадивых сельхозпроизводителей…конечно, корень зла экономический. Когда производишь продукцию, и она никому не нужна — так и пустеет земля», — заявил он.

Гордеев напомнил о рекордных объемах экспорта зерна в прошлом году.