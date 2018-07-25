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Гордеев назвал причину образования заброшенных сельхозземель
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Гордеев назвал причину образования заброшенных сельхозземель 

Rambler News Service 1 час назад
Заброшенные сельскохозяйственные земли образуются, в том числе, из-за невостребованности зерна на внутреннем рынке, заявил вице-премьер правительства России Алексей Гордеев в ходе выступления в Совете Федерации.
«Мы видим, сколько пашен не используются. Когда мы обсуждаем тему санкций (к владельцам этих территорий. — RNS) вплоть до штрафов и отъёма земли у нерадивых сельхозпроизводителей…конечно, корень зла экономический. Когда производишь продукцию, и она никому не нужна — так и пустеет земля», — заявил он.
Гордеев напомнил о рекордных объемах экспорта зерна в прошлом году.
«Мы произвели большое количество зерна на экспорт — впервые за всю историю России и СССР экспорт в рамках сельскохозяйственного года превысил 50 млн тонн», —отметил он.
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