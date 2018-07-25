Двое жителей Ноябрьска попали под следствие за уклонение от службы

Дела уклонистов городской военкомат передал в следственным отдел, где решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителей уголовных дел. Об этом «Ноябрьск 24» рассказал военный комиссар Ноябрьска и Муравленко Владимир Миренский.

По словам Миренского, с 2015 г. по 2018 г. 68 ноябрьцев получили справку уклониста. Такой документ выдают тем, кто не был освобожден от армии по уважительной причине.

«Такой документ накладывает определенные ограничения при трудоустройстве. В течение 10 лет уклонисты не могут работать на государственной и муниципальной службе», — пояснил военком.