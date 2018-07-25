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Двое жителей Ноябрьска попали под следствие за уклонение от службы
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Двое жителей Ноябрьска попали под следствие за уклонение от службы 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Дела уклонистов городской военкомат передал в следственным отдел, где решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителей уголовных дел. Об этом «Ноябрьск 24» рассказал военный комиссар Ноябрьска и Муравленко Владимир Миренский.
По словам Миренского, с 2015 г. по 2018 г. 68 ноябрьцев получили справку уклониста. Такой документ выдают тем, кто не был освобожден от армии по уважительной причине.
«Такой документ накладывает определенные ограничения при трудоустройстве. В течение 10 лет уклонисты не могут работать на государственной и муниципальной службе», — пояснил военком.
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