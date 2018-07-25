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Ростовчане ищут добрых хозяев для стрижа
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Ростовчане ищут добрых хозяев для стрижа 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Жительница Ростова-на-Дону рассказала в популярном городском сообществе в социальных сетях, что сегодня на улице Пушкинской девочка и ее отец подобрали упавшего с дома стрижа. «Пишу сюда с надеждой, что найдутся люди, которые смогут подлечить птичку и отдать в добрые руки (не в зоопарк!) или оставить себе», — написала автор публикации. Она отметила, что себе взять птицу не может, поскольку у нее живет дома кот. Также, по предварительным данным, у стрижа сломано крыло и нужно обратиться в ветеринарную клинику. Телефон для связи: 8 988 998 88 31 Михаил (телефон папы девочки). «Очень хочется, чтобы нашлись неравнодушные жители в этом прекрасном городе», — написала ростовчанка.
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