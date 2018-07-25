Ансамбль песни и пляски ЦВО выступит в Китае на открытии Армейских международных игр

«Изюминкой» выступления россиян станет исполнение популярных в Поднебесной русских песен –— «Уральской рябинушки» и «Катюши» на китайском языке.

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) откроет Армейские международные игры — 2018 в ходе торжественной церемонии, которая состоится 28 июля на полигоне Корла в Китайской Народной Республике

В концертную программу музыкантов вошли «Прелюдия» Баха, «Венгерский танец» Брамса, «Подмосковные вечера» Соловьева-Седова и другие известные композиции.

«Изюминкой» выступления россиян станет исполнение популярных в Поднебесной русских песен –— «Уральской рябинушки» и «Катюши» на китайском языке.

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа взял Гран-при пятого всеармейского смотра-конкурса военных ансамблей, который прошел в Екатеринбурге

В Китайской Народной Республике будет проведено четыре конкурса: в городе Корла –— «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасный маршрут», в городе Цюаньчжоу –— «Морской десант».