Магаданский блогер получил семь лет колонии за комментарий в соцсети

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда подтвердила приговор к семи годам колонии общего режима , который в мае вынесли магаданскому блогеру Александру Юдину за публикации в интернете. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма.

О подтверждении приговора сообщает

"Сибирь. Реалии". Ранее, по данным

SM News, решение о семи годах лишения свободы вынес Дальневосточный окружной военный суд.

"Давно пора заняться тухлой страной, может что и измениться. Я бы с удовольствием принял мусульманскую веру, а не эту веру убогой страны, где каждый третий либо тупое быдло, либо алкоголик и наркот", — приводит издание одно из высказываний Александра Юдина в интернете.

Для доказательства вины блогера провели психолого-лингвистическую, амбулаторно-психиатрическую и компьютерную экспертизы. Заключения и свидетели показали, что в своих комментариях в локальной сети Star.net обвиняемый признавал идеологию и практики терроризма правильными.

В результате Юдина осудили о двум статьям: публичное оправдание терроризма и публичное оправдание терроризма с использованием интернета. По первой ему дали 2,5 года колонии, по второй — 5,5 года, всего с учетом частичного сложения сроков получилось шесть лет, седьмой год добавили, отменив условный срок по предыдущему делу.

В 2015 году блогера приговорили к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком за незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере. Оправдывающая, по мнению обвинения, терроризм публикация в соцсети «ВКонтакте» была сделана во время испытательного срока, и это позволило следователям отменить условное осуждение.

На заседании 24 июля Юдин признал свою вину и раскаялся, а также подал апелляцию, в которой попросил вернуть дело в прокуратуру

Наказание, вынесенное Юдину, стало самым крупным сроком за подобное преступление в судебной практике Магаданского городского суда.

Отметим, в декабре 2016 года по той же статье (оправдание терроризма) тюменского блогера Алексея Кунгурова осудили на два года колонии-поселения. Причиной обвинения стал пост в «Живом журнале» под названием «Кого на самом деле бомбят путинские соколы?». В публикации Кургуров критиковал политику российских властей в Сирии ФСБ посчитала, что автор поста оправдывает боевиков "Исламского государства" *.

В июне Кунгуров вышел на свободу и в интервью

Znak.com заявил, что планирует уехать из России

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