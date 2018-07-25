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Магаданский блогер получил семь лет колонии за комментарий в соцсети
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Магаданский блогер получил семь лет колонии за комментарий в соцсети 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда подтвердила приговор к семи годам колонии общего режима, который в мае вынесли магаданскому блогеру Александру Юдину за публикации в интернете. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма.
О подтверждении приговора сообщает
"Сибирь. Реалии". Ранее, по данным
SM News, решение о семи годах лишения свободы вынес Дальневосточный окружной военный суд.
"Давно пора заняться тухлой страной, может что и измениться. Я бы с удовольствием принял мусульманскую веру, а не эту веру убогой страны, где каждый третий либо тупое быдло, либо алкоголик и наркот", — приводит издание одно из высказываний Александра Юдина в интернете.
Для доказательства вины блогера провели психолого-лингвистическую, амбулаторно-психиатрическую и компьютерную экспертизы. Заключения и свидетели показали, что в своих комментариях в локальной сети Star.net обвиняемый признавал идеологию и практики терроризма правильными.
В результате Юдина осудили о двум статьям: публичное оправдание терроризма и публичное оправдание терроризма с использованием интернета. По первой ему дали 2,5 года колонии, по второй — 5,5 года, всего с учетом частичного сложения сроков получилось шесть лет, седьмой год добавили, отменив условный срок по предыдущему делу.
В 2015 году блогера приговорили к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком за незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере. Оправдывающая, по мнению обвинения, терроризм публикация в соцсети «ВКонтакте» была сделана во время испытательного срока, и это позволило следователям отменить условное осуждение.
На заседании 24 июля Юдин признал свою вину и раскаялся, а также подал апелляцию, в которой попросил вернуть дело в прокуратуру.
Наказание, вынесенное Юдину, стало самым крупным сроком за подобное преступление в судебной практике Магаданского городского суда.
Отметим, в декабре 2016 года по той же статье (оправдание терроризма) тюменского блогера Алексея Кунгурова осудили на два года колонии-поселения. Причиной обвинения стал пост в «Живом журнале» под названием «Кого на самом деле бомбят путинские соколы?». В публикации Кургуров критиковал политику российских властей в Сирии. ФСБ посчитала, что автор поста оправдывает боевиков "Исламского государства"*.
В июне Кунгуров вышел на свободу и в интервью
Znak.com  заявил, что планирует уехать из России.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.
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