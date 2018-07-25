Коммунист пригласил единороссов объясниться по пенсионной реформе на митингах

По словам коммуниста, в пятницу, 27 июля, в 18.30 митинг пройдет у драмтеатра в Балакове. В субботу, 28 июля, аналогичная акция пройдет в 18.00 у памятника Вавилову в Саратове

После него с предложением выступил Николай Бондаренко . Он предложил проводить заседания комитетов перед очередной думой не за один, а за два дня. Причиной он назвал ситуацию, когда для обсуждения насущных вопросов не хватает отведенного для этого часа, и приходится задерживать заседание следующего комитета. Председатель облдумы Иван Кузьмин не стал отвергать предложение, но объяснил, почему с его реализацией могут возникнуть сложности.

«Не все депутаты живут в Саратове и не все работают на постоянной основе, поэтому ради комитетов они отпрашиваются с работы. Нам нужно вместе с председателями комитетов, с аппаратом сесть, рассмотреть списки членов комитета и графически выстроить. Предложение нормальное, но с точки зрения компактности возникает вопрос», — заявил он.