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Коммунист пригласил единороссов объясниться по пенсионной реформе на митингах
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Коммунист пригласил единороссов объясниться по пенсионной реформе на митингах 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 25 июля, на заседании Саратовской областной думы в завершение заседания депутат от КПРФ Александр Анидалов пригласил коллег из партии «Единая Россия» прийти на митинги, посвященные протестам против пенсионной реформы, и «объяснить свою позицию» народу.
По словам коммуниста, в пятницу, 27 июля, в 18.30 митинг пройдет у драмтеатра в Балакове. В субботу, 28 июля, аналогичная акция пройдет в 18.00 у памятника Вавилову в Саратове.
После него с предложением выступил Николай Бондаренко. Он предложил проводить заседания комитетов перед очередной думой не за один, а за два дня. Причиной он назвал ситуацию, когда для обсуждения насущных вопросов не хватает отведенного для этого часа, и приходится задерживать заседание следующего комитета. Председатель облдумы Иван Кузьмин не стал отвергать предложение, но объяснил, почему с его реализацией могут возникнуть сложности.
«Не все депутаты живут в Саратове и не все работают на постоянной основе, поэтому ради комитетов они отпрашиваются с работы. Нам нужно вместе с председателями комитетов, с аппаратом сесть, рассмотреть списки членов комитета и графически выстроить. Предложение нормальное, но с точки зрения компактности возникает вопрос», — заявил он.
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