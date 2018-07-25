В Монголии пройдет фестиваль «Кочевническая Монголия» 

Улан-Батор, 25 июля /Синьхуа/ — 11-15 августа неподалеку от Улан-Батора пройдет фестиваль «Кочевническая Монголия». Об этом сегодня сообщили в столичном Управлении по делам физической культуры и спорта.
В качестве организаторов выступают Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии, столичное Управление по делам культуры и искусств и столичное Управление по делам физической культуры и спорта.
Цель проведения фестиваля заключается в популяризации культурного наследия и национальных традиций народов Монголии среди иностранных туристов.
В фестивале примут участие более 2 тыс. человек из всех аймаков и столицы Монголии.
В программу входят различные мероприятия, включая национальную борьбу, стрельбу из лука и скачки. —0—