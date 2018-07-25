В Монголии пройдет фестиваль «Кочевническая Монголия»

Улан-Батор , 25 июля / Синьхуа / — 11-15 августа неподалеку от Улан-Батора пройдет фестиваль «Кочевническая Монголия». Об этом сегодня сообщили в столичном Управлении по делам физической культуры и спорта.

В качестве организаторов выступают Министерство образования , культуры, науки и спорта Монголии , столичное Управление по делам культуры и искусств и столичное Управление по делам физической культуры и спорта.

Цель проведения фестиваля заключается в популяризации культурного наследия и национальных традиций народов Монголии среди иностранных туристов.

В фестивале примут участие более 2 тыс. человек из всех аймаков и столицы Монголии.

В программу входят различные мероприятия, включая национальную борьбу, стрельбу из лука и скачки. —0—