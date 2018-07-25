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В Киеве прояснили цену «пути из хиппи в художники»
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В Киеве прояснили цену «пути из хиппи в художники» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, сообщает пресс-служба КГГА.
«В интернете появилась манипулятивная информация о якобы «золотых» ступеньках. Я должен подчеркнуть, что стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 млн грн.», — указал Спасибко.
По его словам, в сети выдают за стоимость лестницы стоимость всего проекта реконструкции и обустройства туристического маршрута, ведущего со Старокиевской горы к Владимирской горке — 89,3 млн грн.
За эти деньги планируют организовать пешеходное движение с зонами отдыха, благоустройство и озеленение территории, строительство общественной уборной, установку тревожной кнопки, камер видеонаблюдения на аллеях, зоны доступа Wi-Fi, лавочки, обустроить смотровые площадки. Также за эти деньги уже выполнили инженерные укрепление и оборудована дренажная система для отвода воды со склонов.
«Поделить общую стоимость на ступеньки и выдавать эту цифру в информационное пространство является абсолютно некорректным», — подчеркнул Спасибко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о ремонте лестницы, ведущей с Пейзажной аллеи к «Аллее влюбленных» и к урочищу Гончары-Кожемяки.
Деревянная лестница на Пейзажной аллее в Киеве известна как одно из мест сбора неформальной молодежи, растаманов. В 70-80-х годах ХХ века Пейзажная аллея и деревянная лестница, ведущая в урочище Гончары-Кожемяки, стала известна среди хиппи СССР. Там назначали свои встречи музыканты и художники. Среди неформальной молодежи место получило название БЖ — сокращение от названия улицы Большой Житомирской, находившейся поблизости. На этой улице была также расположена популярная среди хиппи кофейня «Квинта». При этом собираться на БЖ неформальной молодежи не мешало нахождение рядом Главного управления МВД УССР по Киеву.
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