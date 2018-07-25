В Киеве прояснили цену «пути из хиппи в художники»

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, сообщает пресс-служба КГГА.

«В интернете появилась манипулятивная информация о якобы «золотых» ступеньках. Я должен подчеркнуть, что стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 млн грн.», — указал Спасибко.

По его словам, в сети выдают за стоимость лестницы стоимость всего проекта реконструкции и обустройства туристического маршрута, ведущего со Старокиевской горы к Владимирской горке — 89,3 млн грн.

За эти деньги планируют организовать пешеходное движение с зонами отдыха, благоустройство и озеленение территории, строительство общественной уборной, установку тревожной кнопки, камер видеонаблюдения на аллеях, зоны доступа Wi-Fi, лавочки, обустроить смотровые площадки. Также за эти деньги уже выполнили инженерные укрепление и оборудована дренажная система для отвода воды со склонов.

«Поделить общую стоимость на ступеньки и выдавать эту цифру в информационное пространство является абсолютно некорректным», — подчеркнул Спасибко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о ремонте лестницы, ведущей с Пейзажной аллеи к «Аллее влюбленных» и к урочищу Гончары-Кожемяки.