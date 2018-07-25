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Палаточный городок в Дивееве примет 4 тыс. человек в день святого Серафима
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Палаточный городок в Дивееве примет 4 тыс. человек в день святого Серафима 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Палаточный городок в Дивееве примет 4 тысячи паломников во время Дней памяти преподобного Серафима Саровского 31 июля и 1 августа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Принимать гостей будут помогать 3 тысячи волонтеров, которые приедут из Нижегородской области и других субъектов Приволжского федерального округа.
"26 июля завершится подготовка палаточного городка, который в этом году примет 4 тысячи паломников. В палаточном городке будет развернуто 8 полевых кухонь, установлено 65 палаток для проживания, оборудованы столовые и медпункты, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора. Будут работать розетки для зарядки сотовых телефонов, организован подвоз людей к местам проведения мероприятий. Безопасность участников празднований будут контролировать представители войск национальной гвардии и полиции", — говорится в сообщении.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил высокий уровень подготовки праздничных мероприятий.
"Для нашей области и для всей России Дни памяти нижегородских святых — преподобного Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского — имеют огромное значение. Такие мероприятия несут в себе большой созидательный, объединяющий потенциал, способствуют укреплению православных традиций, духовных ценностей нашего общества. У нас уже есть богатый опыт проведения празднований. Мы будем его использовать и обогащать. Каждое следующее празднование должно быть интереснее, ярче значительнее, чем предыдущие", — приводит пресс-служба слова Никитина.
В Нижегородской области большую часть туристско-экскурсионного потока составляет паломнический туризм. Ожидается, что к 2020 году количество туристов в регионе превысит 3 миллиона человек. Для развития транспортной и гостиничной инфраструктуры создана «Управляющая компания Саровско-Дивеевского кластера», которая уже начала работу.
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