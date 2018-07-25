«Технопромэкспорт» ищет подрядчика строительства ТЭС в Тамани

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Входящее в госкорпорацию «Ростех» ООО «ВО „Технопромэкспорт“ (ТПЭ) объявило конкурс на выполнение работ по строительству тепловой электростанции (ТЭС) Ударная в Тамани, начальная (максимальная) цена контракта — 27,98 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

ТПЭ планирует осенью выбрать подрядчика по данному объекту. Заявки от претендентов принимаются по 5 сентября, итоги планируется подвести 24 сентября. Работы должны быть начаты не позднее 15 дней с даты подписания договора.

Как указывается в документах, в эксплуатацию объект должен быть введен 22 декабря 2020 года. При этом срок завершения строительства первого блока — 23 июня 2020 года, второго и третьего — 25 ноября и 22 декабря 2020 года соответственно.

Летом 2017 года немецкий концерн Siemens заявил, что ТПЭ незаконно в условиях западных санкций поставил в Крым четыре газовые турбины, предназначавшиеся для проекта в Тамани. Стороны начали череду судебных разбирательств, победу в которых одерживает российская компания. Согласно материалам дела, турбины у российской „дочки“ Siemens закупало ОАО ТПЭ для проекта в Тамани, но проект не был реализован, компания обанкротилась и в октябре 2015 года продала их другому „Технопромэкспорту“ — ООО, которое модернизировало оборудование и использует его для ТЭС в Крыму.

В марте 2018 года ООО ТПЭ выиграло конкурс на право строительства ТЭС мощностью 465 МВт на Таманском полуострове в Краснодарском крае

В начале июля компания объявила конкурс на поставку турбин для проекта максимальной стоимостью 9,17 миллиарда рублей. Заявки на тот конкурс принимаются до 13 августа, итоги должны быть подведены 30 августа.