Who Is America?: разбор нового скандального сериала от Саши Барона Коэна

На данный момент вышло всего два его эпизода, но они уже успели набрать миллионы просмотров, вызвать бурные обсуждения, массу негодования и спровоцировать немало скандалов.

Playboy решил рассказать о новом проекте Саши Барона Коэна.

О чем проект?

В шоу Who Is America? Саша Барон Коэн играет сразу все главные роли и по очереди переодевается в пятерых персонажей, чтобы гости его программы не смогли заметить подвоха.

Здесь и далее скриншоты видео

Дело в том, что в ходе интервью с приглашенными политиками и активистами Барон Коэн делится безумными идеями и историями, после которых действительно можно усомниться в реальности происходящего.

Первым персонажем является Билли Уэйн Раддик — доктор философии, ультраправый сторонник теорий заговора и самопровозглашенный гражданский журналист, который публикует свои расследования на сайте Truthbrary.org Вторым образом Барона Коэна стал Нира Кейн-Н’Дигиоцелло — преподаватель гендерных исследований в Рид-колледже и либерально-демократический активист, который выступает за устранение гендерных различий в Америке.

Третьим персонажем стал Рик Шерман — художник, который отсидел 21 год в тюрьме и теперь использует жидкости в организме человека для создания своих произведений искусства.

Четвертым и одним из самых ярких образов Барона Коэна стал израильский эксперт по борьбе с терроризмом Эрран Морад. В прошлом он был бывшим агентом Моссада и полковником вооруженных сил Израиля

Ну, и наконец пятым персонажем стал итальянский миллиардер Джио Моналдо, который также является модным фотографом из Милана и имеет собственный сериал на телеканале Canale 5 под названием La Vita Diamante di Gio (в пер. с итал. — «Бриллиантовая жизнь Джио»).

Разбор первой серии

Фрагмент первой серии шоу Who Is America? вышел 15 июля на ютьюбе и к моменту написания этой статьи набрал более 13 млн просмотров.

В начале эпизода Эрран Морад заявляет о том, что в школах и детских садах детям должны раздавать оружие, чтобы они смогли защитить себя от террористов, насильников и сумасшедших. Ведущий заявил, что такая программа уже существует в Израиле и называется Kinderguardians, или в переводе «Медузы» — «Кадетсадовцы».

Фрагмент первой серии. Видео @Showtime

Для осуществления своего замысла он пригласил в студию Филипа ван Клива — президента организации Virginia Citizens Defense League, которая занимается вопросами смягчения законодательства о ношении огнестрельного оружия. В ходе беседы Морад рассказал Кливу о том, что в Израиле детям с трех лет дают оружие и учат, как с ним обращаться.

В итоге собеседник Морада поддержал применение подобной инициативы в Америке и даже снялся с ведущим в рекламном ролике, обучающим детей, как обращаться с пистолетом с прицепленной к нему игрушкой.

Следующим собеседником израильского вояки стал директор организации Gun Owners of America Ларри Пратт, который отстаивает интересы владельцев оружия. Он тоже поддержал программу «Кадетсадовцев», а также присоединился к высказыванию ведущего о том, что изнасилование жены мужем не считается изнасилованием.

Третьим собеседником Морада стал член Конгресса США и республиканец Мэтт Гетц. В ходе интервью с Бароном Коэном он поинтересовался, действительно ли тот хочет, чтобы конгрессмен поддержал идею «Кадетсадовцев» на видео, ведь обычно члены Конгресса не выступают за подобные инициативы, услышав о них впервые и вскользь.

Через несколько секунд на экране появляются бывшие и действующие члены Конгресса, которые выступают за то, чтобы обучить маленьких детей пользоваться оружием, ведь это «сделает Америку более безопасной страной».

В конце эпизода Ларри Пратт зачитывает совершенно безумную речь, которую ему дали перед выступлением:

«Четырехлетний ребенок воспринимает изображение на 80 процентов быстрее взрослого, и это значит, что дети, прямо как совы, могут видеть мир в замедленном времени. У детей до пяти лет также повышен уровень феромона Blink-182, вырабатываемого той частью печени, которую называют Рита Ора . Это позволяет нервным рефлексам проходить через нейронные пути Карди Би к Уиз Халифе на 40 процентов быстрее, сокращая время и спасая жизни».

Разбор второй серии

23 июля на ютьюбе появился фрагмент второй серии шоу Who Is America, где творятся не менее абсурдные вещи, чем в первом эпизоде проекта. В пятиминутном ролике Морад встречается с членом палаты представителей штата Джорджия, республиканцем Джейсоном Спенсером.

В ходе их встречи Морад дал Спенсеру три несуществующих урока по борьбе с терроризмом в бытовых условиях. Во время них политику пришлось бегать со спущенными трусами, кричать непристойности и изображать китайских туристов.

Фрагмент второй серии. Видео @Showtime

Первый урок заключался в том, чтобы отличить, кто прячется под буркой — женщина или террорист. Технология опознавания преступника была не совсем обычной — Спенсеру пришлось изображать китайского туриста с селфи палкой, повторяющего слова «суши», «Гонконг», «Пекин» и «красный дракон», чтобы отвлечь террориста. В это время он должен был засунуть селфи палку вместе с включенной камерой смартфона под бурку потенциального террориста.

Второй урок учил тому, как не попасться в плен террористам. Для этого Барон Коэн предложил Спенсеру прокричать запрещенное слово на букву «н», которое сразу привлечет внимание окружающих. В Америке таким словом является слово «ниггер», поэтому политик сразу понял о чем идет речь. Однако после того, как Спенсер несколько раз прокричал слово на букву «н», Морад поправил его, сказав, что он имел в виду несуществующее слово «нуни», а то слово, которое выкрикивал Спенсер, воистину мерзкое.

Заключительным и самым провокационным уроком для республиканца стала инструкция по противостоянию вооруженным террористам. По словам Морада, террористы боятся притрагиваться к чужим ягодицам из-за того, что опасаются таким образом стать геями. Поэтому некоторое время Спенсер пытался дотронуться голыми ягодицами до Морада, который изображал преступника.

Критика шоу Естественно, после таких провокационных эпизодов американские политики и общественные деятели не могли не возмутиться творчеством Саши Барона Коэна и начали активно высказываться самым негативным образом по поводу происходящего на Who Is America.

Бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин раскритиковала шоу Саши Барона Коэна после участия в нем. Она сделала развернутую публикацию в фейсбуке, в которой назвала себя жертвой эксплуататорского и больного юмора британского актера. Она также подчеркнула, что комик предстал перед ней в роли ветерана на инвалидной коляске. Поэтому теперь она и ее дочь считают Коэна «куском говна».

Совсем скоро от актера последовала реакция в ответном письме к Пэйлин. В нем он говорит о том, что его персонаж Билли Уэйн Раддик не заявлял о том, что он ветеран военных действий.

«Я не говорил о том, что я был ветераном. Я служил, но не на войне, а на United Parcel (компания по доставке грузов), и я воевал за свою страну только один раз — когда пристрелил мексиканца, который пробрался на мою территорию», — заявило в своем твиттере альтер эго Барона Коэна.

Несмотря на то, что интервью с Сарой Пэйлин не показали в эфире, представители канала Showtime, на котором выходит шоу актера, рассказали, что во фрагменте с Билли Уэйном Раддиком и сенатором Берни Сандерсом, первый признался, что использует моторизированную коляску для сохранения энергии.

Еще одним поводом для разбирательства с Бароном Коэном и его шоу стала шутка про изнасилование жены мужем, которое, по мнению Морада и его собеседника, не является изнасилованием. Многим зрителям такой юмор показался неуместным, однако издание The Huffington Post впоследствии опубликовало наблюдение о том, что шутка Барона Коэна является отсылкой к ответу Майкла Коэна — бывшего адвоката президента США Дональда Трампа , когда политик изнасиловал свою первую жену Ивану в начале 90-х. Тогда Коэн подчеркнул на суде, что из самого определения слова «изнасилование» следует, что вы не можете изнасиловать собственную супругу.

Очередное разбирательство последовало после выхода фрагмента из второй серии Who Is America с Джейсоном Спенсером. Тогда губернатор штата Джорджия Натан Дил сказал, что происходящее на шоу Барона Коэна «печально и мерзко», а спикер палаты представителей штата Дэвид Рэльстон потребовал отставки Спенсера.

Сам Спенсер перед выходом эпизода с собственным участием обещал создателям шоу подать на них в суд, а после того, как ролик был опубликован в сети, политик извинился и заявил, что команда Who Is America воспользовалась его страхом перед террористами.