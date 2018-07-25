Меняйло призвал проверить, как оповещали жителей Читы о надвигающемся паводке

ЧИТА, 25 июля. / ТАСС /. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал надзорные ведомства проверить, как проводилось оповещение пострадавших от паводка жителей Читы об угрозе подтопления.

В ночь на 10 июля разлившаяся из-за дождей река Чита подтопила села и дачные кооперативы в окрестностях краевого центра. В самом городе вода зашла на пять десятков домовых территорий возле многоэтажек, подтопила частные дома. 12 июля Госдума попросила МЧС дать оценку действиям властей Забайкальского края и города Чита во время чрезвычайного происшествия.

"Сегодня кто-то сказал, что оповещали, кто-то сказал, что нет. Уважаемые коллеги, это касается надзорных структур, разберитесь, пожалуйста, было оповещение или нет, как оно проводилось. Если нет электричества, то по радио или телевидению объявлять бесполезно, если нет сотовой связи, эсэмэсками тоже, если просто листок бумаги — в забор, то это тоже не совсем правильно", — сказал Меняйло на совещании в Чите.

При этом пресс-служба администрации города в ответ на официальный запрос ТАСС сообщила, что в ночь на 10 июля в Чите «были приняты все меры в соответствии с Федеральным законом „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“. „В результате предпринятых действий пострадавшие были эвакуированы, а нуждавшиеся размещены в пунктах временного размещения. Были задействованы все имеющиеся средства оповещения“, — говорится в ответе горадминистрации.