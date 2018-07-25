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Жителей Савелок приглашают в управу района для обсуждения социальных вопросов
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Жителей Савелок приглашают в управу района для обсуждения социальных вопросов 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В савелкинской управе продолжаются встречи с жителями, посвященные различным аспектам жизнедеятиельности района. Темой очередного собрания, которое глава районной администрации Андрей Макшанцев проведет 1 августа, станет социальное направление.
Жителям расскажут о взаимодействии управы с общественными организациями и объединениями района. Также будет обсуждаться социально-направленная деятельность с различными категориями населения района Савелки.
Встреча начнется в 19.00 в актовом зале управы в корпусе 311 на улице Юности. Принять в ней участие смогут все желающие.
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