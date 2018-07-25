Автономные автомобили начинают бороться с помехами

Производителям, в настоящее время разрабатывающим автономные транспортные средства, приходится бороться с очень давней проблемой, связанной с электроникой. В частности, помехами, вызванными другими беспроводными устройствами.

Известные как электромагнитные помехи, эти типы сигналов могут иметь негативные последствия для работы компьютерных чипов, сообщает Automotive News. «Подумайте обо всех радиостанциях, сообщающих об этом; у вас есть некоторые действительно важные проблемы», — заявил Рахул Раздан, исследователь Политехнического университета Флориды, который имеет опыт использования связанных автомобильных технологий.

Одна из таких проблем выявилась, когда компания Mobileye приступила к тестированию автономного прототипа в Иерусалиме еще в мае. Автомобиль во время демонстрации прессе проехал на красный свет. В результате генеральный директор Амнон Шашуа обвинил беспроводные сигналы от камер местной телекомпании в том, что они нарушили приемоответчик светофора, отправляющий информацию транспортным средствам.

«Это была уникальная ситуация», — заявил Шашуа. «Мы никогда не ожидали чего-то подобного».

В действительности, это не единственный производитель, столкнувшийся с аналогичными проблемами, провоцирующими некорректную работу автомобиля. Проблема заключается в распознавании источника помех, перекрывающего беспроводные системы, особенно в больших городах, где в будущем будет использоваться огромное количество автономных моделей.