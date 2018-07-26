Жительница Красноярска отметила 100-летний юбилей

Жительница Красноярска отметила сотый день рождения. Об этом рассказали в городской администрации.

Долгожительницу, ветерана великой Отечественной войны поздравили сотрудники администрации Железнодорожного района.

Антонина Георгиевна Василевская родилась в селе Сиява Порецкого района Чувашской АССР. Перед войной переехала в Ташкент. Работала машинисткой в разных организациях. Затем переехала в Латвию . В Красноярске проживает с 1978 года. Работала в войсковой части № 3257. Награждена медалями: «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

У Антонины Георгиевны одна дочь, два внука, 4 правнука и 1 праправнук. Сейчас Антонина Георгиевна помогает своей 80-летней дочери Эмме Николаевне Гусаровой писать стихи.

«Очень люблю русский язык, люблю литературу. Большую часть жизни проработала машинисткой. Всегда много читала. Книги — это самая полезная пища для ума», — отмечает Антонина Василевская.