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Броня крепка, но наши люди крепче
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Броня крепка, но наши люди крепче 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Техники, которую российские специалисты вернули в строй в ходе боевых действий в Сирии, хватило бы на целую дивизию.
В числе этих специалистов был и начальник бронетанковой службы одного из полков Гвардейской Кантемировской танковой дивизии гвардии капитан Ильнар Сафиуллин. В Сирийскую Арабскую Республику его командировали дважды. Первый раз Ильнар прилетел туда в конце декабря 2015 года. Так что вдали от дома пришлось встретить и новогодние праздники, и День защитника Отечества, и даже жену с дочерью с 8 Марта поздравлять дистанционно. А спустя год он на самолете военно-транспортной авиации вновь приземлился на уже знакомую бетонку авиабазы Хмеймим. И снова «визит» оказался нескоротечным: задач, которые предстояло решать, хватило на несколько месяцев. Читать далее…
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