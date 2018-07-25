Броня крепка, но наши люди крепче

Техники, которую российские специалисты вернули в строй в ходе боевых действий в Сирии , хватило бы на целую дивизию.

В числе этих специалистов был и начальник бронетанковой службы одного из полков Гвардейской Кантемировской танковой дивизии гвардии капитан Ильнар Сафиуллин. В Сирийскую Арабскую Республику его командировали дважды. Первый раз Ильнар прилетел туда в конце декабря 2015 года. Так что вдали от дома пришлось встретить и новогодние праздники, и День защитника Отечества, и даже жену с дочерью с 8 Марта поздравлять дистанционно. А спустя год он на самолете военно-транспортной авиации вновь приземлился на уже знакомую бетонку авиабазы Хмеймим. И снова «визит» оказался нескоротечным: задач, которые предстояло решать, хватило на несколько месяцев. Читать далее…